Αυτοψία Αποστόλου στις εργασίες του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Ελασσόνα

Στο πλαίσιο της συνεχούς υλοποίησης του Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κ. Βαγγέλης Αποστόλου, πραγματοποίησε αυτοψία στις εργασίες που εξελίσσονται στην περιοχή της Ελασσόνας, προκειμένου να διαπιστώσει την πορεία των παρεμβάσεων και την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος.

Η επίσκεψη ξεκίνησε από την συνοικία του Βαροσίου στην πόλη της Ελασσόνας, όπου διέρχεται ο ποταμός Τιταρήσιος, ένα σημείο ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, στο οποίο πραγματοποιούνται συστηματικοί έλεγχοι και στοχευμένες παρεμβάσεις για τον περιορισμό των εστιών ανάπτυξης κουνουπιών.

Στη συνέχεια, ο κ. Αποστόλου επισκέφθηκε την Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσου του Δήμου Ελασσόνας, όπου παρακολούθησε τις εργασίες προνυμφοκτονίας με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), καθώς και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στη λίμνη της περιοχής, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των πιθανών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών.

Κατά την επίσκεψή του στο Κεφαλόβρυσο, ο Αντιπεριφερειάρχης συνάντησε τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας, κ. Ευάγγελο Χονδρογιάννη. Στη διάρκεια της συνάντησής τους συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες της κοινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της δημόσιας υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Βαγγέλης Αποστόλου ανέφερε: «Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών υλοποιείται με συνέπεια, επιστημονική παρακολούθηση και συνεχείς ελέγχους, ώστε οι παρεμβάσεις να είναι έγκαιρες και αποτελεσματικές. Με αυτοψίες στο πεδίο διασφαλίζουμε ότι το έργο εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής. Σε συνεργασία με τους δήμους, τις τοπικές κοινότητες και τους επιστημονικούς συνεργάτες μας, συνεχίζουμε τις δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης, προστατεύοντας τους πολίτες και το φυσικό περιβάλλον της Θεσσαλίας.»

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει με συνέπεια την εφαρμογή του προγράμματος σε ολόκληρη την επικράτειά της, πραγματοποιώντας συστηματικές δειγματοληψίες, ελέγχους και στοχευμένες παρεμβάσεις όπου απαιτείται, με στόχο τη μείωση του πληθυσμού των κουνουπιών και την αποτελεσματική θωράκιση της δημόσιας υγείας κατά τη θερινή περίοδο.