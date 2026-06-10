Αυτοψία Εσκίογλου στα έργα αποκατάστασης και ασφαλτόστρωσης οδικών αξόνων στα Φάρσαλα

Σε εξέλιξη βρίσκονται στα Φάρσαλα οι εργασίες αποκατάστασης της ασφαλτόστρωσης σε δρόμους που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τη θεομηνία Daniel.

Ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών, όπου καταγράφονταν από τα πλέον έντονα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, μαζί με τους αντιδημάρχους κ.κ. Σοφία Χατζηπλή και Νίκο Γκατζόγια, καθώς και τον δημοτικό σύμβουλο κ. Σάκη Γεροβασίλη, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας και της καθημερινότητας των κατοίκων.

Το έργο αφορά τμήματα οδών της πόλης των Φαρσάλων που παρουσίαζαν ήδη σοβαρές φθορές λόγω παλαιότητας και χρόνιων προβλημάτων στο οδόστρωμα, τα οποία επιδεινώθηκαν δραματικά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Daniel. Σε πολλές περιπτώσεις οι καταστροφές κατέστησαν τους δρόμους προβληματικούς τόσο για τα οχήματα όσο και για τους πεζούς.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Εσκίογλου τόνισε μετά την αυτοψία τα εξής: «Ο Daniel άφησε πίσω του βαθιές πληγές στις υποδομές της πόλης μας και ιδιαίτερα στο οδικό δίκτυο. Σήμερα αποκαθιστούμε ζημιές που ταλαιπωρούσαν τους συμπολίτες μας και ταυτόχρονα θωρακίζουμε την ασφάλεια των μετακινήσεων. Προχωρούμε με σχέδιο και συνέπεια, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο, ώστε τα Φάρσαλα να αποκτήσουν ξανά δρόμους σύγχρονους, ασφαλείς και αντάξιους των αναγκών των πολιτών».