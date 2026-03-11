Αυτοψία Κουρέτα στις εργασίες για την νέα πτέρυγα του ΓΝΛ

Αυτοψία πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας στις εργασίες που ξεκίνησαν πρόσφατα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για κατασκευή της νέας πτέρυγας, κτιρίου Ν2, χρήσης νοσοκομείου που αποτελεί προσθήκη στις υπάρχουσες δομές του ΓΝΛ “Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο”. Η νέα πτέρυγα, χρηματοδότησης ύψους 13,8 εκ. ευρώ, θα έχει συνολική επιφάνεια 7.000 τ.μ., ενώ ο συνολικός αριθμός κλινών του κτιρίου Ν2 θα είναι 115.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευαν η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λάρισας κα Μαρία Γαλλιού και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Ευάγγελος Αποστόλου τους οποίους και υποδέχτηκε και ξενάγησε ο Διοικητής του ΓΝΛ κ. Γρηγόρης Βλαχάκης.

Ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας εξέφρασε την ικανοποίηση του λέγοντας «πως είμαστε πολύ χαρούμενοι που δημιουργείται ένα καινούργιο νοσοκομείο, το οποίο θα δώσει μεγάλη ώθηση στη δημόσια υγεία των όχι μόνο των Λαρισαίων, αλλά και όλων των Θεσσαλών», ενώ μιλώντας για ότι ίδιο το έργο ανέφερε ότι «εδώ και μερικές μέρες έχουν ξεκινήσει επί της ουσίας οι προβλεπόμενες εργασίες, οι οποίες είχαν καθυστερήσει για κάποιο διάστημα λόγω των ειδικών μελετών αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής που αφορούσαν στην κατασκευή του υπογείου. Σήμερα διαπιστώνουμε, και δια ζώσης, ότι έχει ξεκινήσει η κατασκευή και αξιολογούμε ότι η νέα πτέρυγα θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος».

Ο κ. Βλαχάκης τόνισε τα εξής: «Με χαρά υποδεχτήκαμε σήμερα τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Η παρουσία του σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη των εργασιών για τη νέα πτέρυγα, που αποτελεί ένα έργο που το περιμένουμε χρόνια. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα αναμορφώσει το νοσοκομείο και θα αλλάξει επί της ουσίας τον χάρτη υγείας της περιοχής. Ένα έργο το οποίο είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το 2023 στο στάδιο Αλκαζάρ. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι η Διοίκηση έκανε όλες τις προαπαιτουμενες ενέργειες ώστε η Περιφέρεια απρόσκοπτα να προχωρήσει στο διαγωνισμό και σήμερα στην υλοποίηση ενός αιτήματος που διατυπωνόταν από όλους τους Λαρισαίους».

Η νέα πτέρυγα (Ν2) θα ανεγερθεί στη νοτιοδυτική γωνία του οικοπέδου, στη γωνία Ερυθρού Σταυρού και Σβαρτς στη θέση των πέντε παλαιών κτιρίων αποθηκών και φαρμακείου τα οποία έχουν ήδη κατεδαφιστεί. Θα είναι σε επαφή με την υφιστάμενη κτιριακή εγκατάσταση και είναι λειτουργικά ενιαία με αυτή.

Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει:

υπόγειο Β΄: αποδυτήρια προσωπικού, αποθήκες, αρχεία

υπόγειο Α΄: επέκταση των υπαρχόντων εξωτερικών ιατρείων και ενδοσκοπήσεις

ισόγειο: Τεχνητός Νεφρός (20 θέσεων), επέκταση Καρδιολογικής κλινικής- Μονάδα Εμφραγμάτων (8 κλινών)

Α΄ όροφος: Χειρουργική Νοσηλευτική μονάδα (30 κλινών)

Β΄ όροφος: Ορθοπεδική Νοσηλευτική μονάδα (30 κλινών)

Γ΄ όροφος: Ουρολογική Νοσηλευτική μονάδα (14 κλινών), Παιδοχειρουργική Νοσηλευτική μονάδα(13 κλινών)

Δ΄ όροφος: Εφημερεία, απολήξεις κλιμακοστασίων

Τα περισσότερα κτίρια που αποτελούν σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας υστερούν σε ποιότητα υποδομής. Έτσι κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη νέας πτέρυγας Ν2, 115 κλινών, η οποία θα δώσει την απαραίτητη άνεση στην λειτουργία του Νοσοκομείου, όπως και την δυνατότητα να ανακαινιστούν, να αναβαθμιστούν και να εκσυγχρονιστούν οι χώροι που θα αδειάσουν με την κατασκευή της νέας πτέρυγας. Μετά την προσθήκη και τις εσωτερικές μετακινήσεις- μεταφορές κλινών των κλινικών, το νοσοκομείο θα έχει 300 κλίνες.

Με την κτιριακή επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας βελτιώνονται και αναβαθμίζονται οι υποδομές των χειρουργικών κλινικών και της παιδοχειρουργικής, η Μονάδα Εμφραγμάτων, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, και επιπλέον επεκτείνονται τμήματα Εξωτερικών Ιατρείων (που σήμερα είναι διάσπαρτα σε διάφορες θέσεις στο νοσοκομείο) και δημιουργούνται μονάδες (ενδοσκοπήσεις, Ιατρικό αρχείο).