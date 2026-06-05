Αυτοψία Μανώλη στις καμένες εκτάσεις των Γόννων – Στο πλευρό των πληγέντων παραγωγών

Τις πληγείσες από την πρόσφατη πυρκαγιά εκτάσεις στη Δημοτική Κοινότητα Γόννων επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, συνοδευόμενος από τον επόπτη των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Κ.Ο.Ε.) του Υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Λάρισας κ. Γιάννη Καψάλη και τον Αντιδήμαρχο κ. Αθανάσιο Καραναστάση.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις καμένες εκτάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των ζημιών και να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις που προκάλεσε η πυρκαγιά σε αγροτικές καλλιέργειες και ιδιοκτησίες της περιοχής. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν από τον ΕΛΓΑ με στόχο την ταχύτερη δυνατή καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων παραγωγών.

Ο Δήμαρχος Τεμπών συνομίλησε με κατοίκους και παραγωγούς των Γόννων και μετέφερε στον επόπτη του ΕΛΓΑ την έντονη αγωνία και τον προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς, ζητώντας την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών καταγραφής και αποζημίωσης.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε δίπλα στους συμπολίτες μας που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Σήμερα, μαζί με τον επόπτη των Κ.Ο.Ε. του ΕΛΓΑ κ. Γιάννη Καψάλη και τον Αντιδήμαρχο κ. Αθανάσιο Καραναστάση, πραγματοποιήσαμε αυτοψία στις πληγείσες περιοχές των Γόννων, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης και να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες καταγραφής των ζημιών.

Η καταστροφή που προκάλεσε η πυρκαγιά δεν αφορά μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά και το εισόδημα πολλών οικογενειών της περιοχής. Οι Γόννοι αποτελούνται κυρίως από μικρές αγροτικές ιδιοκτησίες, οι οποίες για πολλούς συμπολίτες μας είναι η κύρια πηγή βιοπορισμού, ενώ για άλλους ένα πολύτιμο συμπλήρωμα του οικογενειακού τους εισοδήματος. Στην περιοχή δεν υπάρχουν μεγάλες ιδιοκτησίες, με αποτέλεσμα τα κτήματα που κάηκαν να αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα για ανθρώπους που μοχθούν καθημερινά για να εξασφαλίσουν το εισόδημά τους και να κρατήσουν ζωντανή την αγροτική παραγωγή του τόπου μας.

Προτεραιότητά μας είναι να στηριχθούν άμεσα οι πληγέντες παραγωγοί και να κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται για την καταγραφή και την αποζημίωση των ζημιών. Ο Δήμος Τεμπών θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον ΕΛΓΑ και όλους τους αρμόδιους φορείς, διεκδικώντας κάθε δυνατή στήριξη για τους κατοίκους και τους παραγωγούς των Γόννων. Ευχαριστώ τον κ. Γιάννη Καψάλη για την άμεση ανταπόκρισή του και τη συνεργασία που έχουμε για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς.»

Ο Δήμος Τεμπών παραμένει σε διαρκή επικοινωνία με τον ΕΛΓΑ και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η καταγραφή των ζημιών και να διασφαλιστεί η στήριξη των πληγέντων παραγωγών και οικογενειών της περιοχής.