Αυτοψία Μανώλη στο έργο κατασκευής του περιπατητικού μονοπατιού Γέφυρα Όσσας – Μπάρα Συκουρίου

ΑΤην πρόοδο των εργασιών στο έργο κατασκευής του νέου περιπατητικού μονοπατιού «Γέφυρα Όσσα – Μπάρα Συκουρίου», συνολικού μήκους 1.504,81 μέτρων, είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά ο Δήμαρχος Τεμπών, Γιώργος Μανώλης, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο εργοτάξιο.

Τον Δήμαρχο συνόδευσε η Προϊσταμένη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών, κα Γεωργία Χαδουλού, η οποία τον ενημέρωσε αναλυτικά για την εξέλιξη των εργασιών, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα επόμενα στάδια του έργου.

Το νέο περιπατητικό μονοπάτι αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη του φυσιολατρικού και εναλλακτικού τουρισμού. Παράλληλα, συμβάλλει στην προβολή της μοναδικής φυσικής ομορφιάς της περιοχής του Συκουρίου και του ορεινού όγκου της Όσσας.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Παρακολουθούμε στενά την πορεία όλων των έργων που υλοποιούνται στον Δήμο μας, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους. Το περιπατητικό μονοπάτι από τη Γέφυρα Όσσα έως τη Μπάρα Συκουρίου αποτελεί ένα έργο που αναδεικνύει τον φυσικό μας πλούτο και δημιουργεί νέες προοπτικές για την ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας, προσφέροντας στους δημότες και στους επισκέπτες ασφαλείς και ποιοτικές υποδομές που σέβονται το περιβάλλον και αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και την επισκεψιμότητα του Δήμου Τεμπών. Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον και ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη.»Ο Δήμος Τεμπών συνεχίζει να επενδύει σε έργα που αναδεικνύουν τα φυσικά και πολιτιστικά του πλεονεκτήματα, δημιουργώντας σύγχρονες υποδομές που ενισχύουν την εξωστρέφεια, την επισκεψιμότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.