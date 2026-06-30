Αυτοψία στον αναβαθμισμένο δασικό δρόμο Κοκκινοπηλού – Πέτρας στις πλαγιές του Ολύμπου

Αυτοψία στον δασικό δρόμο Κοκκινοπηλού – Πέτρας, στις πλαγιές του Ολύμπου, πραγματοποίησαν εκπρόσωποι του Δήμου Ελασσόνας και της Δασικής Υπηρεσίας, με σκοπό την ενημέρωση για την πορεία των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στην περιοχή, καθώς και για τα έργα που ενισχύουν την προστασία και την προσβασιμότητα του ορεινού όγκου.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, ο Δασάρχης Ελασσόνας κ. Χρήστος Αναστόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι κ. Δημήτριος Καρανίκας και κ. Θωμάς Κωσταφάκας, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ελασσόνας κ. Αθανάσιος Γεροφωκάς, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κοκκινοπηλού κ. Άλκης Παλάγκας.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας εξετάστηκαν οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο δασικό οδικό δίκτυο της περιοχής, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που υλοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του προγράμματος ANTINERO και υπό την επίβλεψη των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία του δασικού δρόμου Κοκκινοπηλού – Μπάρας – Ξερολακκίου, ο οποίος αποτελεί βασική υποδομή για την εξυπηρέτηση των ορεινών κοινοτήτων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δασικές εκτάσεις και την υποστήριξη δράσεων πολιτικής προστασίας και δασοπροστασίας. Παράλληλα, η συγκεκριμένη διαδρομή συνδέει περιοχές των Δήμων Ελασσόνας και Κατερίνης, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης σε σημεία ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος στον Όλυμπο.