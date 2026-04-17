Αυτοψία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας στην Οικία Αλεξάνδρου – “Δεν εκτελούνται οικοδομικές εργασίες…”

Για τη διενέργεια αυτοψίας στο κτίριο «Οικία Αλεξάνδρου», στην οδό Παπακυριαζή 48 και Παύλου Μελά ενημερώνει η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Λαρισαίων αναφέρεται:

«Με αφορμή δημοσιεύματα που κυκλοφορούν σχετικά με οικοδομικές εργασίες “αποψίλωσης” στο κτίριο “Οικία Αλεξάνδρου”, στην συμβολή των οδών Παπακυριαζή 48 και Π. Μελά στη Λάρισα, η Υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία, την Παρασκευή 17-4-2026 και ώρα 9:30 πμ, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι τόσο στον εξωτερικό αύλειο χώρο όσο και στο εσωτερικό της οικίας (ισόγειο και 1ο όροφο) δεν εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες ούτε υπήρχαν ενδείξεις πρόσφατης οικοδομικής δραστηριότητας.

Ο εσωτερικός χώρος του κτιρίου ήταν κενός και αντί της περιμετρικής περίφραξης στην είσοδο του οικοπέδου από την οδό Παπακυριαζή υπήρχε τοποθετημένο πλαστικό πλέγμα.

Η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό της οικίας ως διατηρητέο μνημείο βρίσκεται σε εξέλιξη. Μετά το με αρ. 72084/06-03-2026 έγγραφο της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Κατεδαφίσεων (ΔΑΟΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναρτήθηκε η αιτιολογική έκθεση στο δημοτικό κατάστημα (αρ. πρ. 15557/9-3-2026) και στο διαδίκτυο και δημοσιεύθηκε ενημερωτική πρόσκληση σε τοπική εφημερίδα, όπως προβλέπεται από την σχετική διαδικασία (Ν. 4067/2012, άρθ. 6, παρ. 3α).

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις προς την αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με Ν. 4067/2012 άρθ. 6 παρ. 3β, “ από την κοινοποίηση της αιτιολογικής έκθεσης απαγορεύεται κάθε επέμβαση στο προτεινόμενο προς χαρακτηρισμό αντικείμενο για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης ή τη γνωστοποίηση στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για τη μη περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού”.

Φωτογραφίες που απεικονίζουν τον αύλειο χώρο και το εσωτερικό της οικίας: