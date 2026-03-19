Αφθώδης πυρετός: Άμεσα και αυστηρά μέτρα ζητούν οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας

Aμεσα, αυστηρά και καθολικά μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού ζητά με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας.

Μετά την εμφάνιση κρούσματος στη Λέσβο σημειώνει ότι “η προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας είναι ζήτημα εθνικής σημασίας”.

Αναλυτικά:

«Η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή της για την εμφάνιση κρούσματος αφθώδους πυρετού στο νησί της Λέσβου, μια εξαιρετικά επικίνδυνη και μεταδοτική ζωονόσο που μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες για το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και το εισόδημα χιλιάδων Ελλήνων κτηνοτρόφων.

Η κατάσταση απαιτεί άμεσα, αυστηρά και καθολικά μέτρα. Δεν υπάρχει περιθώριο για χαλαρότητα, ούτε για πρακτικές που εξυπηρετούν εμπορικά συμφέροντα εις βάρος της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Η Ομοσπονδία καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στα παρακάτω:

Περιορισμό των σφαγών ανά Περιφέρεια σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να περιοριστούν οι μετακινήσεις ζώων και να μειωθεί ο κίνδυνος διασποράς της νόσου.

Καθολικό και άμεσο εμβολιασμό όλων των παραγωγικών ζώων στο νησί της Λέσβου, με πλήρη κινητοποίηση των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Άμεση απαγόρευση εισαγωγής ζώντων ζώων προς σφαγή από το εξωτερικό, καθώς η πρακτική αυτή αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εισαγωγής και διασποράς ζωονόσων στη χώρα.

Εισαγωγές μόνο σφαγμένων αμνοεριφίων, με αυστηρούς υγειονομικούς και τελωνειακούς ελέγχους.

Ταυτόχρονα, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι ορισμένοι έμποροι κρεάτων και διακινητές ζώων λειτουργούν διαχρονικά με μοναδικό κριτήριο το κέρδος, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για την ελληνική παραγωγή και τη δημόσια υγεία. Τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές σε μια περίοδο αυξημένου κινδύνου.

Για τον λόγο αυτό ζητούμε:

Αυστηρούς και συνεχείς ελέγχους σε εμπόρους, μεταφορείς και σφαγεία.

Πλήρη τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και των περιορισμών μετακίνησης ζώων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή παραβίασης των μέτρων, να επιβάλλεται άμεσα αναστολή λειτουργίας του σφαγείου ή της επιχείρησης, καθώς και οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Η ελληνική κτηνοτροφία δεν μπορεί να γίνει όμηρος ανεξέλεγκτων εμπορικών πρακτικών. Η προστασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας είναι ζήτημα εθνικής σημασίας.

Καλούμε την Πολιτεία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να λάβει άμεσα, αποφασιστικά και αυστηρά μέτρα πριν η κατάσταση καταστεί μη αναστρέψιμη.

Η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων και Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με κάθε τρόπο την επιβίωση της ελληνικής κτηνοτροφίας και των ανθρώπων της παραγωγής.»