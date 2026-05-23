Αφιερωματική εκδήλωση στο Συκούριο για τον Σταύρο Κουγιουμτζή

Την Πέμπτη 28 Μάη 2026 – 20:30 μ.μ. στη πλατεία Ρήγα Φεραίου στο Συκούριο η ερασιτεχνική Ομάδα «Λόγος & Μουσική» παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή, με τίτλο «Άσε με πάλι να σου πω».

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την συμμετοχή δύο Χορωδιών, της Δημοτικής Μικτής Χορωδίας του δήμου Αγιάς με μαέστρο τη Δήμητρα Μπουρντένα και της Μικτής Χορωδίας Γόννων «Νίκος Χατζής», του πολιτιστικού συλλόγου Γυναικών Γόννων με μαέστρο τον Κωνσταντίνο Σιόζιο.

Θα ακολουθήσει ένα μουσικό πρόγραμμα με κείμενα και τραγούδια από τα μέλη της ομάδας.

Κείμενα διαβάζουν με τη σειρά που θα εμφανιστούν η Μαίρη Παπακανάκη-Πανδρεμμένου και η Χαρίκλεια Μακρυγιάννη. Τα κείμενα έγραψε η Φλώρα Γαϊτάνου-Γουγουλιά.

Παίζουν και τραγουδούν με αλφαβητική σειρά οι μουσικοί της ομάδας : 1. Ζαχαρίας Γκάνιαρης – τραγούδι, τουμπερλέκι, 2. Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα – φυσαρμόνικα, κιθάρα, 3. Χάρης Καραμπέρης – τραγούδι, 4. Κρυσταλία Μακατού – κρουστά 5. Παναγιώτης Σδράλης – μπουζούκι 6. Ροδόπη Τσόκανου-Τσόγια -πιάνο και 7. Μαρίτσα Τσούμαρη – Γκάνιαρη – κιθάρα – τραγούδι, η οποία είχε και την επιμέλεια της μουσικής.

Την οργάνωση, τον συντονισμό και την επικοινωνία της εκδήλωσης έχει ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας, Δημήτρης Γουγουλιάς.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του δήμου Τεμπών και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού.