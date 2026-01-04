Τοπικά

Τη Δευτέρα η λαϊκή αγορά στα Φάρσαλα λόγω της γιορτής των Θεοφανείων

Λόγω της αργίας για τη γιορτή των Θεοφανείων, η λαϊκή αγορά των Φαρσάλων θα διεξαχθεί αύριο Δευτέρα 5 Ιανουαρίου.

Σχετικά Άρθρα