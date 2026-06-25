«Βήματα Πολιτισμού….» από τον Σύλλογο Γυναικών Ραψάνης

Ο Σύλλογος Γυναικών Ραψάνης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του διοργανώνει για όγδοη χρονιά πολιτιστική εκδήλωση «Βήματα Πολιτισμού….» με χορούς, τραγούδι και θέματα από την παράδοση του τόπου μας .

Οι γυναίκες της Ραψάνης οργανώνουν με μεράκι μια μουσικοχορευτική παράσταση σε επιμέλεια του χοροδιδάσκαλου Γεωργίου Μακρή.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8:00 μ.μ. στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Οίνου και Αμπέλου στη Ραψάνη, με την συμμετοχή των χορευτικών τμημάτων του Συλλόγου Γυναικών Ραψάνης.

Είσοδος ελεύθερη για όλους.