Βαθιά θλίψη σε Αγιά και Μελίβοια για τον θάνατο του Κώστα Μαχμουντέ

Θρήνο στην κοινωνία της Αγιάς, της Μελιβοίας και της ευρύτερης περιοχής, και ανείπωτο πόνο στα οικεία πρόσωπα και φίλους του, προκάλεσε ο τραγικός θάνατος του 32χρονου Κώστα Μαχμουντέ, κάτοικου Μελιβοίας, ο οποίος έχασε, τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα στο 11ο χιλιόμετρο του δρόμου Αγιά – Λάρισα, το βράδυ της Τρίτης, ανήμερα των Αγίων Θεοφανείων.

Ιδιωτικός υπάλληλος ο ίδιος στην εστίαση και σε συνεργείο αυτοκινήτων, έχαιρε της αγάπης όλων όσων τον γνώριζαν. Πάντα χαμογελαστός, πάντα με θετική ενέργεια και ευγενικός με τον καθένα, ο Κώστας σκόρπισε πόνο με το άγγελμα του θανάτου του, ενώ το διαδίκτυο και τα μέσα από τα οποία έγινε αναφορά στο συμβάν, κατακλείστηκαν εν ριπή οφθαλμού από μηνύματα αποχαιρετισμού…

