Βασίλεψε η “Ευεστώ”

Μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε και φέτος από την Χορωδία «Ευεστώ» της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λαρισαίων η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας την περασμένη Κυριακή18 Ιανουαρίου 2026 στο κέντρο της πόλης.

Στη δεξίωση που δόθηκε σε θερμό «οικογενειακό» κλίμα στην φιλόξενη αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας παρευρέθηκαν όλοι οι χορωδοί, ο πρόεδρος της χορωδίας κ . Γιώργος Ραϊλης, ο μαέστρος Κωνσταντίνος Μάτης και πολλοί φίλοι της χορωδίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, η νέα αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων Ευριδίκη Γούλα, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Δημήτρης Δεληγιάννης και ο πρώην αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Δαλαμπύρας.

Στο χαιρετισμό της η νέα αντιδήμαρχος Ευριδίκη Γούλα μεταφέροντας τις ευχές του Δημάρχου Λαρισαίων Αθανασίου Μαμάκου, οποίος απουσίαζε σε αποστολή στο εξωτερικό, ευχήθηκε σε όλους υγεία και ευτυχία για τη νέα χρονιά, επαίνεσε το ζήλο των χορωδών και του μαέστρου για την ανάπτυξη της χορωδιακής πολυφωνικής μουσικής και δήλωσε την έμπρακτη συμπαράσταση και υποστήριξη της δημοτικής αρχής στις δράσεις της χορωδίας.

Τυχερή της εκδήλωσης η χορωδός Βάσω Σακελάρη που κέρδισε ένα εκλεκτό δώρο προσφορά της Χορωδίας «Ευεστώ». Ακολούθησε γλέντι, τραγούδι και χορός.