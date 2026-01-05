Βασιλόπιτα και βραβεύσεις από τους Αποστράτους Αξιωματικούς ΤΧ Σώματος

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της βασιλόπιτας από το Παράρτημα Θεσσαλίας του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών ΤΧ Σώματος (ΣΑΑΤΧΣ), στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας (ΛΑΦΛ).

“Θα βραβευθούν αριστεύσαντες μαθητές Β-Γ’ Λυκείου, τέκνα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών του ΤΧ Σώματος της περιοχής, καθώς και συνάδελφοι του ΤΧ που κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, διακρίθηκαν για την μεθοδικότητα, επινοητικότητα και ασφάλεια λειτουργίας του τεχνικού υλικού”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.