Βγήκαν τα τρακτέρ στα Φάρσαλα – Θα παραμείνουν μέχρι την Τετάρτη στο κέντρο της πόλης

Η πρώτη έξοδος των τρακτέρ έγινε σήμερα το πρωί από τους αγρότες των Φαρσάλων, οι οποίοι ζητούν άμεσα λύσεις και απαντήσεις σε μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με κυριότερο αυτό της έλλειψης ρευστότητας, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στην καταβολή των επιδοτήσεων που δικαιούνται.

Το κόμβοι των τρακτέρ ξεκίνησε το πρωί από τον κυκλικό κόμβο του Ανωχωρίου και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το κέντρο της πόλης, όπου πραγματοποιήθηκε η κεντρική συγκέντρωση. Τα τρακτέρ σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αγροτών θα παραμείνουν σταθμευμένα στο κέντρο των Φαρσάλων για 24 ώρες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας κ. Σ. Αλειφτήρας, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι οι αγρότες προχωρούν σε κινητοποιήσεις με τα τρακτέρ τους σε μια χρονική περίοδο που οι αγροτικές εργασίες βρίσκονται στο ζενίθ. Χρήματα από τις επιδοτήσεις που δικαιούμαστε δεν πήραμε, αντιθέτως η ΑΑΔΕ μας ζητά να επιστρέψουμε πίσω χρήματα από ενισχύσεις παρελθόντων ετών. Αυτά μας τα παρακρατούν αυτόματα, κάτι που δεν συμβαίνει με όσους εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι οποίοι πήραν παράνομα πόσα από αγροτικές επιδοτήσεις».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αγρότες ζητούν να υλοποιηθούν και οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για την στήριξη των αγροτών που επί του παρόντος παραμένουν κενό γράμμα και έχουν να κάνουν με το ρεύμα, την χορήγηση 160 εκ. ευρώ, την λειτουργία της πλατφόρμας για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων και μια σειρά από αιτήματα για τα οποία έχουν υπάρξει δεσμεύσεις από την πλευρά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αν δεν υπάρξει πρόοδος τα τρακτέρ θα ξαναβγούν μέσα στο καλοκαίρι, τόνισε ο κ. Αλειφτηρας, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι μετά τους αγρότες των Φαρσαλων, αναμένεται να βγάλουν σήμερα το απόγευμα τα τρακτέρ τους και οι αγρότες στον Πλατύκαμπο και στον Τύρναβο.

Ιωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)