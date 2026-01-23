Βελόπουλος: “Η Interstar παραδέχτηκε πως έσβησε βίντεο δύο ημέρες μετά το δυστύχημα στα Τέμπη”

Σε αποκαλύψεις προχώρησε ο Kυριάκος Βελόπουλος, έξω από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Λάρισας, εκεί όπου γίνεται η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της τραγωδίας στα Τέμπη. Συγκεκριμένα, ο κ. Βελόπουλος, ο οποίος είχε προσκληθεί ως μάρτυρας, ενημέρωσε πως η Interstar παραδέχτηκε πως έσβησε χειροκίνητα κάποια βίντεο, δύο μόλις 24ωρα μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Ως «σκουπίδια» χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα βίντεο ο διευθύνων σύμβουλος της Interstar, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να ενημερώσει πως αξιολόγησε η εταιρεία την αξία του βιντεοληπτικού υλικού.

Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε: «Και μόνο η παραδοχή αυτή επιβεβαιώνει τους φόβους μας, πως κάποιοι ήθελαν τη συγκάλυψη και την επιχείρησαν. Ζήτησα προσωπικά ως μάρτυρας από το δικαστήριο να βάλουμε μία ανεξάρτητη αρχή από το εξωτερικό να ελέγξει τα βίντεο του κυρίου Καπερνάρου, ότι δηλαδή είναι αντίγραφα και όχι από τη μήτρα. Η σύγκριση έγινε από αντίγραφα». Συνέχισε λέγοντας ότι: «Εδώ έχουμε μία πλάνη που επιβεβαιώθηκε. Υπάρχουν ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί. Αυτός που ακουμπούσε χέρι στον υπολογιστή και έσβηνε βίντεο δύο 24ωρα μετά πρέπει να συλληφθεί και οι ηθικοί αυτουργοί να φυλακιστούν».

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για το πως γνωρίζει ότι τα βίντεο έχουν διαγραφεί, ο κ. Βελόπουλος δήλωσε: «Ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της Interstar σηκώθηκε και παραδέχτηκε πως «σβήσαμε βίντεο», είχαμε δηλαδή delete, αποκαλώντας τα βίντεο σκουπίδια. Και ποιος μου το εγγυάται εμένα; Ποιος ορίζει τι είναι σκουπίδι; Δύο 24ωρα και να κάνεις delete βίντεο που πάνω γράφει δυστύχημα και να αλλάζεις τον τίτλο του βίντεο θεωρώ ότι δεν είναι σκουπίδι, είναι πολύ παραπάνω από σκουπίδι, ίσως είναι και συγκάλυψη του εγκλήματος (…) με αντίγραφα δεν μπορείς να κάνεις πιστοποίηση».

