Βιβλία στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουτσουπιάς από το ΠΟΚΕΛ

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας – ΠΟΚΕΛ προσέφερε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά βιβλία στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κουτσουπιάς, κυρίως παιδικά και λογοτεχνικά, προκειμένου να ενισχυθεί η ανοιχτή δανειστική βιβλιοθήκη του Συλλόγου, η οποία λειτουργεί στην πλατεία του οικισμού για όσους επισκέπτονται την παραλία το καλοκαίρι, ώστε να διαβάσουν έστω ένα βιβλίο.

Τα βιβλία παρέλαβαν ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουτσουπιάς, Γιάννης Μόκιας και τα μέλη του ΔΣ Νικολέτα Κανδηλάρη, Χριστίνα Καΐπη, και Γιώργος Φάκας, ενώ τα βιβλία παρέδωσαν το μέλος, Πόπη Μπάκου, ο γραμματέας Βαγγέλης Ρεμπάπης και ο πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ, Αργύρης Γιουρούκης.

Το ΠΟΚΕΛ συνεχίζει να υποστηρίζει βιβλιοθήκες, προσφέροντας βιβλία σε Συλλόγους και Φορείς, σε σχολεία και σχολικές βιβλιοθήκες, που βρίσκονται σε κεντρικές, απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές του νομού και της χώρας. Όποιος θέλει να συμμετάσχει στη δράση του ΠΟΚΕΛ και να προσφέρει βιβλία, μπορεί να ενημερωθεί από τον γραμματέα, στο τηλέφωνο: 6983444094.