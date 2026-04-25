ΒΙΒΛΙΟ – H αποτίμηση της πορείας της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα με τη ματιά του Νίκου Ράπτη

Η πολιτική χωρίς αξίες μετατρέπεται σε έναν κυνικό μηχανισμό εξουσίας, όπου κυριαρχούν η ισχύς και ο αποκλεισμός, υποστηρίζει ο Νίκος Ράπτης στο βιβλίο του «Από τον σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα», θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της προοδευτικής πολιτικής μέσα από ένα νέο αξιακό και ιδεολογικό πλαίσιο.

Με αφετηρία αυτή τη βασική θέση, το βιβλίο επιχειρεί μια συνολική αποτίμηση της πορείας της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα και διεθνώς, αναδεικνύοντας τις ιστορικές διαψεύσεις, τις αντιφάσεις και τα όρια που ανέδειξε η περίοδος της οικονομικής κρίσης και της νεοφιλελεύθερης κυριαρχίας. Ο Λαρισαίος συγγραφέας περιγράφει μια εποχή όπου οι παλαιές πολιτικές βεβαιότητες καταρρέουν, ενώ η διεθνής πραγματικότητα της «διαρκούς κρίσης» επανακαθορίζει τα όρια και τις δυνατότητες της πολιτικής δράσης.

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκεται η ανάγκη συγκρότησης μιας νέας πολιτικής πρότασης που θα ξεκινά από τις αξίες, θα διαμορφώνει ένα συνεκτικό πολιτικό αφήγημα και θα καταλήγει σε συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις. Η έννοια της βιωσιμότητας προβάλλεται ως ο νέος άξονας γύρω από τον οποίο μπορεί να ανασυγκροτηθεί η προοδευτική σκέψη, συνδέοντας την κοινωνική δικαιοσύνη με την οικολογική ισορροπία και υπερβαίνοντας την αντίληψη της απεριόριστης κυριαρχίας του ανθρώπου πάνω στη φύση.

Η πρώτη παρουσίαση αυτού του εξόχως ενδιαφέροντος και επίκαιρου βιβλίου θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στη Λογοτεχνική Γωνιά, με τη διοργάνωση των Εκδόσεων Ασίνη και της Matins και θα πλαισιωθεί από ανοιχτό διάλογο με το κοινό γύρω από τις προκλήσεις της σύγχρονης προοδευτικής πολιτικής.

Στην εκδήλωση συζητούν για το βιβλίο μεταξύ τους αλλά και με το κοινό ο δημοσιογράφος και βουλευτής Γιώργος Καραμέρος, ο καθηγητής πανεπιστημίου και περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και η νομικός και βουλευτής Ευαγγελία Λιακούλη, ενώ τον συντονισμό θα έχει η δημοσιογράφος και διευθύντρια της Ναυτεμπορικής Νικόλ Λειβαδάρη. Παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν η οικονομολόγος Ζωή Ακριβούλη, η καθηγήτρια πανεπιστημίου Βανέσσα Κατσαρή, ο κοινωνιολόγος Νίκος Πουτσιάκας και ο συγγραφέας και φιλόλογος Θωμάς Ψύρρας.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης ιδεών και προβληματισμού, ανοίγοντας τη συζήτηση για ένα νέο προοδευτικό εγχείρημα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και στις προκλήσεις του μέλλοντος.