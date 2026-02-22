Βιολάντα: Διακοπή λειτουργίας και αδειοδότηση εξ αρχής για το κεντρικό εργοστάσιο

Με απόφαση της Περιφέρεια Θεσσαλίας μπαίνει προσωρινό «λουκέτο» στο κεντρικό εργοστάσιο της Βιολάντα στην οδό Καρδίτσης.

Συγκεκριμένα, διακόπτεται η λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή των γραμμών παραγωγής και των εγκαταστάσεων υγραερίου, καθώς –όπως αναφέρεται– κρίνεται ότι υφίσταται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων. Η απόφαση στηρίζεται σε σχετικά έγγραφα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, που ζήτησαν άμεσο έλεγχο καταλληλότητας και ασφάλειας για τη συνέχιση της λειτουργίας.

Η εταιρεία καλείται να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών και να ακολουθήσει εκ νέου τη διαδικασία αδειοδότησης, με κατάθεση ερωτηματολογίου για τροποποίηση της γνωστοποίησης λειτουργίας μέσω του συστήματος OpenBusiness. Μέχρι τότε, η παραγωγική δραστηριότητα παραμένει σε αναστολή.

trikalaenimerosi.gr