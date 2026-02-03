Βιολάντα: Ο Αγοραστός “πετά το μπαλάκι” σε υπηρεσίες και Κουρέτα για τις άδειες των δεξαμενών

Για έγκριση αδειών από την Περιφέρεια Θεσσαλίας που δόθηκαν τον Νοέμβριο μήνα για τις εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο Βιολάντα, έκανε λόγο σήμερα μιλώντας στη Λέσχη 97,6 ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, για να επισημάνει πως όλες οι επιδοτήσεις από αναπτυξιακούς νόμους δόθηκαν κατόπιν ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

«Κατά την κρίσιμη ημέρα του δυστυχήματος, η άδεια του εργοστασίου είχε εκδοθεί από την Περιφέρεια στις 01/11/25, από την Αρχή του κ. Κουρέτα δηλαδή. Και εκεί αναφέρονται και οικοδομικές άδειες, τοπογραφικά, εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού κ.α. Το τελευταίο οκτάμηνο δοθήκαν όλες αυτές οι άδειες και εγκρίσεις.

Η Περιφερειακή Αρχή έχει το φάκελο της επιχείρησης και όλα τα έγγραφα και τις μελέτες, και αν κάποιος διαρρέει έγγραφα για να στοχοποιήσει άλλους είναι για να βγάλει από πάνω της η νυν Αρχή κάθε ευθύνη. Γίνεται σε μεγάλο βαθμό από ότι έχω παρατηρήσει την τελευταία διετία

Ένα ακόμα θέμα είναι ο Αναπτυξιακός νόμος, τον οποίο δεν τον έβγαζα εγώ τότε σαν Περιφερειάρχης, το Υπουργείο Ανάπτυξης τα έκανε όλα και εγώ στο τέλος υπέγραφα απλώς την ένταξη. Πώς μπορείς να μην υπογράψεις επενδυτικό σχέδιο το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο και τους ελεγκτές του;

Αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας προς το πρόσωπο μου διαρρέονται από συγκεκριμένο άτομο σε συγκεκριμένα μέσα, και με συγκεκριμένο σκοπό.».