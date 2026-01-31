Βιολάντα: Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια

Η διοίκηση της ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. δηλώνει ότι ανησυχεί για τις φήμες και τις αυθαίρετες ερμηνείες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα στον δημόσιο διάλογο, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για την έκρηξη και η νομική διαδικασία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Η εταιρεία Βιολάντα που σε έκρηξη στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες, αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διερευνηθούν σωστά τα αίτια του δυστυχήματος. Τονίζει επίσης ότι πρόκειται για μια δύσκολη υπόθεση, η οποία χρειάζεται χρόνο και προσεκτική εξέταση.

Μέχρι να ολοκληρωθούν τα τελικά πορίσματα, η ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. ζητά σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και υπευθυνότητα στον τρόπο που γίνεται η δημόσια συζήτηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας

«Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα.

Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, επιλέξαμε συνειδητά να περιορίσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια.

Το τελευταίο διάστημα όμως, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες.

Όπως έχουμε δηλώσει, από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο, και απαιτείται η εις βάθος διερεύνησή του, η οποία εξελίσσεται και στην οποία συμπράττουμε με κάθε τρόπο. Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια».