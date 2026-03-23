Βιωματική δράση για την ενδυνάμωση των γυναικών μέσω της εκπαίδευσης

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων (συνεχιζόμενες δομές) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας, σε συνεργασία με την INTERSOS Hellas και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος HELIOS+, διοργανώνουν βιωματική δράση με τίτλο «Ισότητα μέσα από τη γνώση», με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της εκπαίδευσης στην ενδυνάμωση της γυναίκας και του ρόλου της στη σύγχρονη κοινωνία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 και ώρα 10:30 π.μ. στην Πλατεία Ταχυδρομείου (μπροστά στην Ιατρική Σχολή) στη Λάρισα.

Η δράση εστιάζει στη δύναμη της γνώσης ως μέσο ενδυνάμωσης, ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής των γυναικών, προωθώντας την εκπαίδευση ως βασικό εργαλείο προσωπικής και κοινωνικής εξέλιξης.

Στη δράση συμμετέχουν:

· Εκπαιδευόμενες του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας

· Μαθήτριες από το Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας

· Ωφελούμενες του Κέντρου Κοινότητας που παρακολουθούν μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας

· Μαθήτριες Α’ Λυκείου από το 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας

Μέσα από τη βιωματική αυτή δράση, οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν, να μοιραστούν εμπειρίες και να αναδείξουν τη σημασία της εκπαίδευσης ως μοχλό ισότητας, ενδυνάμωσης και ενεργής συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας γύρω από ζητήματα ισότητας των φύλων και πρόσβασης στην εκπαίδευση.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων και τα Παραρτήματά του (Παράρτημα ΡΟΜΑ, Κέντρο Ένταξης Μεταναστών) εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Για πληροφορίες:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων

Διεύθυνση: Ηπείρου 96-98

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2414400723 – 2414400726 – 2414400724 Email: kkoinotitas@larissa.gov.gr