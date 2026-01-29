Βιωματική δράση στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου για τους εθισμούς

Στο EΠΑΛ Τυρνάβου πραγματοποιήθηκε βιωματική δράση με θέμα τους εθισμούς, κατά την οποία οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά σε ομαδικές δραστηριότητες και ασκήσεις.

Μέσα από τη συζήτηση και τα βιωματικά παραδείγματα, δόθηκε έμφαση στην κατανόηση των παραγόντων που οδηγούν σε εξαρτητικές συμπεριφορές, καθώς και στη σημασία της πρόληψης, της υπεύθυνης στάσης και της ενίσχυσης δεξιοτήτων ζωής, όπως η επικοινωνία, η αυτογνωσία και η διαχείριση συναισθημάτων.

Ο εκπρόσωπος του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας ανέφερε ότι οι εξαρτήσεις δεν περιορίζονται μόνο στη χρήση ουσιών, αλλά αφορούν και συμπεριφορές, όπως η υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο και ο τζόγος, αλλά και πρόσωπα όπως γονείς, αδέρφια, φίλοι, κ.α.

Τονίστηκε ότι ο εθισμός συνδέεται συχνά με ανεκπλήρωτες ψυχοκοινωνικές ανάγκες και ότι η πρόληψη βασίζεται στην ενίσχυση δεξιοτήτων ζωής, όπως η συναισθηματική έκφραση, η επικοινωνία και η θέσπιση ορίων.

Συντονιστής της δράσης ήταν ο Χρήστος Πιτσίλκας, ψυχολόγος από το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκινητικής Υγείας Λάρισας. Συμμετείχαν μαθητές της Α’ Τάξης και την οργάνωση της δράσης ανέλαβαν οι Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής, Υψηλός Κώστας και Μπακαλούλη Ευαγγελία.

Η δράση είχε μεγάλη απήχηση στους μαθητές, συνέβαλε στην ευαισθητοποίησή τους και στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης απέναντι στο φαινόμενο των εθισμών, για αυτό και συμφωνήθηκε με τον κο Πιτσίλκα να επαναληφθεί η δράση και σε τμήματα άλλων τάξεων του ΕΠΑΛ Τυρνάβου.