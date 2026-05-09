Βιωματική δράση του Δήμου Τεμπών για την αναπηρία όρασης και τη δύναμη της συμπερίληψης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου, δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την αναπηρία όρασης, που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο Μακρυχωρίου και το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν. Μαγνησίας «Μάγνητες Τυφλοί».

Στη δράση συμμετείχαν οι μαθήτριες και οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του σχολείου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ζητήματα που αφορούν την τύφλωση και την αναπηρία όρασης μέσα από μια βιωματική και διαδραστική διαδικασία μάθησης, κατανόησης και ενσυναίσθησης.

Εκ μέρους του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Ν. Μαγνησίας «Μάγνητες Τυφλοί», η Πρόεδρος κα Βιβή Τεμπέλη, με τη συμβολή των φοιτητριών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μαρίας Γάκη, Ευαγγελίας – Μαρίας Καραπλή, Ευαγγελίας Θαλαλαίου και Παρασκευής Σεκέρογλου, ενημέρωσαν τους μαθητές για την καθημερινότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία όρασης.

Μέσα από την άμεση επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με τα παιδιά, αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την προσβασιμότητα, την ισότιμη συμμετοχή και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το βιωματικό μέρος της δράσης, κατά το οποίο οι μαθητές συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια και δραστηριότητες προσαρμοσμένες για άτομα με αναπηρία όρασης. Ξεχωριστή εμπειρία αποτέλεσε η γνωριμία τους με το άθλημα του goalball, παραολυμπιακό άθλημα ειδικά σχεδιασμένο για άτομα με οπτική αναπηρία.

Μέσα από τη συμμετοχή τους, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν διαφορετικό τρόπο αθλητικής έκφρασης, ενώ παράλληλα καλλιέργησαν αξίες όπως η συνεργασία, η αποδοχή και η ενσυναίσθηση.

Η δράση αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία για τους μαθητές, συμβάλλοντας στην εξοικείωσή τους με θέματα αναπηρίας, στην αποδόμηση στερεοτύπων και στην ενίσχυση στάσεων σεβασμού και κοινωνικής συμπερίληψης από νεαρή ηλικία.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών και το προσωπικό του εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς το προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου και ιδιαίτερα προς τον Διευθυντή κ. Ιωάννη Τσιάτσιο, καθώς και τις εκπαιδευτικούς κα Ιωάννα Κούτρα και κα Δήμητρα Τσιβοπούλου, οι οποίοι αγκάλιασαν την πρωτοβουλία και συνέβαλαν ενεργά στην επιτυχή υλοποίησή της.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στο Σωματείο «Μάγνητες Τυφλοί» για την άμεση ανταπόκριση και τη συμμετοχή τους, παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμά τους.

Τέλος, ευχαριστίες εκφράζονται στην Προϊσταμένη των Κοινωνικών Δομών κα Πανωραία Τσικλητάρη, καθώς και στον Δήμαρχο Τεμπών κ. Γεώργιο Μανώλη, για τη διαρκή στήριξη και την παρουσία τους στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γεώργιος Μανώλης ανέφερε:

«Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα αναπηρίας αποτελούν σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με σεβασμό, αποδοχή και ίσες ευκαιρίες για όλους. Ως Δημοτική Αρχή, στηρίζουμε έμπρακτα δράσεις που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, τη γνώση και τη συμπερίληψη από τη σχολική ηλικία, γιατί πιστεύουμε πως η αλλαγή ξεκινά μέσα από την παιδεία και τη σωστή ενημέρωση».

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τεμπών συνεχίζει να αναλαμβάνει δράσεις που προάγουν την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την κοινωνική συνοχή, ενισχύοντας στην πράξη τις αξίες της ισότητας, της αποδοχής και της συμπερίληψης.