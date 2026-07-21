Βιωματικό εργαστήριο για παιδιά με θέμα «Επικοινωνώ Αποτελεσματικά!» από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗ), συνεχίζοντας την υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ενδυνάμωσης των παιδιών, διοργανώνει βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Επικοινωνώ Αποτελεσματικά!».

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 στο ΚΔΑΠ Βασιλί (ΚΔΑΠ 2) και απευθύνεται στα παιδιά που συμμετέχουν στη δομή.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών μέσα από βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια συνεργασίας και δημιουργικές δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η ενεργητική ακρόαση, η αποτελεσματική έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων, η συνεργασία και η ενσυναίσθηση.

Μέσα από τη βιωματική μάθηση και το ομαδικό παιχνίδι, τα παιδιά θα ανακαλύψουν τη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας στην καθημερινότητά τους, ενισχύοντας παράλληλα την αυτοπεποίθηση, τον αλληλοσεβασμό και τη δημιουργία θετικών διαπροσωπικών σχέσεων.