Βιωματικό εργαστήριο “Σώματα Γυναικών” για την ισότητα των φύλων

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των δράσεων της για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την πρόληψη της έμφυλης βίας, διοργανώνει βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Σώματα Γυναικών», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00, στη Σχολή Χορού «Lesdanseurs”, Ανθίμου Γαζή 14.

Το εργαστήριο πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και επιχειρεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τον τρόπο με τον οποίο τα έμφυλα στερεότυπα και οι κοινωνικές προσδοκίες επηρεάζουν την αντίληψη και την εμπειρία του γυναικείου σώματος.

Μέσα από βιωματικές τεχνικές που αντλούν στοιχεία από το θέατρο και τον χορό, οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το σώμα όχι μόνο ως βιολογική πραγματικότητα αλλά και ως φορέα κοινωνικών μηνυμάτων, εμπειριών και προσδοκιών.

Στόχος της δράσης είναι:

Η ευαισθητοποίηση γύρω από τα έμφυλα στερεότυπα.

Η πρόληψη μορφών έμφυλης βίας μέσω της κατανόησης των κοινωνικών μηχανισμών που τη γεννούν.

Η ενδυνάμωση των γυναικών, μέσα από έναν ασφαλή χώρο έκφρασης και συλλογικού αναστοχασμού.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε γυναίκες άνω των 18 ετών και θα έχει διάρκεια περίπου 2 ώρες.

Τον σχεδιασμό και την εμψύχωση του εργαστηρίου έχουν αναλάβει η Αγλαΐα Νάκα, θεατροπαιδαγωγός και κοινωνιολόγος, και η Σόνια Ντόβα, χορεύτρια, χορογράφος και θεατροπαιδαγωγός με εξειδίκευση στις ενσώματες καλλιτεχνικές πρακτικές και σε ζητήματα ισότητας των φύλων.



Η δράση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την προώθηση της ισότητας, την καταπολέμηση των στερεοτύπων και την ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης γύρω από τα ζητήματα της έμφυλης βίας και των διακρίσεων.

Τηλέφωνα πληροφοριών και δήλωσης συμμετοχής: 6987453704 & 6932528508.