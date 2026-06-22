Βιωματικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών στο 3ο ΕΚ – 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία βιωματικό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για το προσωπικό του 3ου ΕΚ – 7ου ΕΠΑΛ Λάρισας, στο αμφιθέατρο της σχολικής μονάδας.

Φορέας υλοποίησης της επιμόρφωσης ήταν η Επι.Ζω, μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία δραστηριοποιείται στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων με αντικείμενο την αντιμετώπιση απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή και την κοινωνία.

Βασικός στόχος του σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και του προσωπικού του σχολείου στην εφαρμογή της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και στην αντιμετώπιση περιστατικών πνιγμονής, δεξιότητες ιδιαίτερα σημαντικές για την άμεση και αποτελεσματική παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι εκπαιδευτές – διασώστες παρουσίασαν αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια προχώρησαν σε πρακτική επίδειξη και προσομοίωση πραγματικών περιστατικών. Η ατομική εκπαίδευση και εξάσκηση των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο του σχολείου, όπου οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τις τεχνικές της ΚΑΡΠΑ σε ανθρώπινα προπλάσματα, υπό την καθοδήγηση των ειδικών.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν μαζική, ενώ το ενδιαφέρον και η ενεργή εμπλοκή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου υπήρξαν ιδιαίτερα εντυπωσιακά, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Η Διεύθυνση του σχολείου ευχαριστεί θερμά την Επι.Ζω και τους εκπαιδευτές – διασώστες για την άρτια οργάνωση και υλοποίηση του σεμιναρίου, το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού σε ζητήματα που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.