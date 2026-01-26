Βολές Αγοραστού κατά Κουρέτα για τα έργα στον Απολογισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου

“Η Θεσσαλία δεν ξεκίνησε χθες. Δεν γεννήθηκε μέσα από παρουσιάσεις και λόγια. Χτίστηκε με σχέδιο, θεσμική μνήμη και σκληρή δουλειά. Άλλοι σχεδίασαν. Άλλοι ωρίμασαν. Άλλοι διεκδίκησαν χρηματοδοτήσεις. Και άλλοι σήμερα απλώς παρουσιάζουν”, ανέφερε ο πρώην περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός στην τοποθέτησή του κατά την παρουσίαση του απολογισμού της περιφερειακής αρχής για το 2025.

Ο κ. Αγοραστός υπεραμύνθηκε της δικής του θητείας, σημειώνοντας παράλληλα ότι «η Περιφέρεια απέδειξε στην πράξη ότι διαθέτει διαχειριστική και τεχνική επάρκεια», ακόμη και σε περιόδους μνημονίων, υγειονομικής κρίσης και οικονομικής πίεσης.

Τόνισε επίσης ότι «ο χρόνος αποκαλύπτει την αλήθεια όχι με δηλώσεις αλλά με γεγονότα», υποστηρίζοντας πως τα μεγάλα έργα που υλοποιήθηκαν στη Θεσσαλία «δεν είναι ιδέες της στιγμής, αλλά έχουν ημερομηνίες, αποφάσεις και συγκεκριμένους προϋπολογισμούς». Όπως ανέφερε, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας εξασφαλίστηκε και υπογράφηκε το 2022, με αυξημένους πόρους, ενώ αντίστοιχα το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας και Αγράφων φέρει, σύμφωνα με τον ίδιο, την υπογραφή της προηγούμενης περιφερειακής αρχής.

«Μουσείο Αργούς στο Βόλο, Συρόμενο λιφτ στη Σπηλιά, Σπήλαιο Θεόπετρας, Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών, Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, Νέα συνδετήρια πτέρυγα Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Κάστρο Παπαδιαμάντη – Σκιάθος, Περιφερειακός δρόμος Καρδίτσας (περιοχή ΟΣΕ), Ηχοπετάσματα κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών στη Λάρισα, Κατασκευή και ανάπλαση εισόδου Καρδίτσας (πλευρά Νοσοκομείου), Σταθμοί μέτρησης αέριας ρύπανσης, Μετεωρολογικοί και σταθμήμετρα, Αρδευτικά έργα, Εναλλακτικός αγωγός ύδρευσης από Λίμνη Πλαστήρα, Αλιευτικό καταφύγιο Πλατανιά, Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Λάρισας, Κυκλικοί κόμβοι Αλμυρού, Ελασσόνας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μουζακίου, Έργα οδικής ασφάλειας άξονα Λάρισας–Καρδίτσας, Έργα οδικής ασφάλειας άξονα Λάρισας–Τρικάλων, Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις εθνικού και επαρχιακού δικτύου, ενεργειακές αναβαθμίσεις δημόσιων κτιρίων, Πατητήρι Γέρακα – αντιπλημμυρικά έργα Σκιάθου, αυτά τα έργα δεν είναι ιδέες της στιγμής. Έχουν ημερομηνίες, αποφάσεις και αριθμούς. Η ιστορία δεν μοντάρεται. Και κανένα αφήγημα ή επικοινωνιακό κόλπο δεν μπορεί να σβήσει την αλήθεια τους», πρόσθεσε.

Ιδιαίτερη επίσης κριτική άσκησε επίσης για τη δημιουργία αναπτυξιακής επιχείρησης εκτός του θεσμικού πλαισίου της Περιφέρειας, κάνοντας λόγο για «έναν παράλληλο μηχανισμό που υποκαθιστά τις υπηρεσίες». Όπως είπε, «όταν έργα, προγράμματα και λειτουργίες μεταφέρονται εκτός Περιφέρειας, δεν μιλάμε για εκσυγχρονισμό αλλά για απαξίωση του Δημοσίου».

«Αυτό δεν συνάδει ούτε με τις αρχές της Κεντροαριστεράς, ούτε με την έννοια του δημόσιου συμφέροντος. Γιατί η Κεντροαριστερά δεν ιδιωτικοποιεί τη λειτουργία του Δημοσίου όταν αυτό λειτουργεί. Το ενισχύει. Το βελτιώνει. Το καθιστά διαφανές και υπόλογο. Και κυρίως: δεν φοβάται τις δημόσιες υπηρεσίες. Τις εμπιστεύεται. Υπάρχουν στιγμές στην πολιτική που η δημαγωγία, η παραπλάνηση και ο λαϊκισμός δεν μένουν στο γνώριμο επίπεδο της υπερβολής. Πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα. Μετατρέπονται σε απροκάλυπτη κοροϊδία. Όταν σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας και πρωτογενούς παραγωγής αντιμετωπίζονται με λόγια αντί για πράξεις, τότε το πρόβλημα δεν είναι επικοινωνιακό — είναι ουσιαστικό.

Η διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων δεν κρίθηκε από δηλώσεις, αλλά από παραλείψεις στα μέτρα βιοασφάλειας. Εκεί αποκαλύφθηκε η πραγματικότητα: πολλά λόγια, ελάχιστες πράξεις. Σάλιο με το κιλό — πράξεις ούτε δράμι. Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται και αλλού. Όταν μια συνηθισμένη κακοκαιρία επιχειρείται να παρουσιαστεί ως «ακραίο φαινόμενο», η πραγματικότητα έρχεται πάλι να διαψεύσει το αφήγημα. Δεν ήταν ακραία τα φαινόμενα. Ακραία ήταν η προχειρότητα της κατασκευής.

Και όταν η πραγματικότητα γίνεται άβολη, επιστρατεύεται η πολιτική της ετερότητας. Όχι για να παραχθεί πολιτική. Αλλά για να μετατεθούν ευθύνες. Όχι για αυτοκριτική. Αλλά για στοχοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η δολοφονία χαρακτήρα γίνεται εργαλείο. Το αγαπημένο εργαλείο όσων δεν διαθέτουν επιχειρήματα, έργο ή ηθικό βάρος.

Έτσι εμφανίζεται ο καθεστωτικός πολυλογάς. Αναδημοσιεύει ωραίες σκέψεις, γενικές αρχές και ιδανικά, όχι για να φωτίσει την αλήθεια, αλλά για να ξεφύγει από την πραγματικότητα των πεπραγμένων του. Προσπαθεί να διαχειριστεί την αλήθεια, ώστε να μη χρειαστεί ποτέ να τη συναντήσει.

Το αποτέλεσμα είναι μια παράφωνη συγχορδία παραγόντων και συμβούλων, όπου ο θόρυβος αντικαθιστά την ουσία και η εικόνα επιχειρεί να υποκαταστήσει την ευθύνη.

Και όμως, η πολιτική — αργά ή γρήγορα — επιστρέφει πάντα εκεί όπου δεν μπορεί να κρυφτεί. Στα έργα. Στις αποφάσεις. Στις συνέπειές τους. Η ευθύνη δεν μεταβιβάζεται με δηλώσεις. Κρίνεται με έργα. Κι εσείς διαλύσετε μεγάλα κρίσιμα έργα τα οποία ήταν στην διαδικασία ολοκλήρωσης. Η θεσμική αντιπολίτευση δεν φωνάζει. Δεν υβρίζει. Καταγράφει. Τεκμηριώνει. Μιλά όταν η αλήθεια κακοποιείται. Γιατί η σιωπή απέναντι στην αλήθεια είναι ευθύνη. Αλλά η παραποίησή της είναι επιλογή. Και είναι επιλογή πολιτικά φτηνή και ηθικά θλιβερή. Η Θεσσαλία δεν χρειάζεται αφηγήματα. Χρειάζεται σχέδιο, συνέπεια και σεβασμό στη θεσμική μνήμη. Τα μέσα μπορούν να στηρίξουν εικόνες. Όχι την αλήθεια.

Η αλήθεια έρχεται πάντα. Και όταν έρθει, δεν χρειάζεται υπερασπιστές. Χρειάζεται μόνο στοιχεία», παρατήρησε ο κ. Αγοραστός.

Τέλος, αναφέρθηκε σε καταγγελίες εργαζομένων για παραβιάσεις του Υπαλληλικού Κώδικα σε τοποθετήσεις και μετακινήσεις στελεχών, επισημαίνοντας ότι τέτοιες πρακτικές πλήττουν την εργασιακή ειρήνη και τη θεσμική αξιοπιστία.