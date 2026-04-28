Βράβευση μαθήτριας του 6ου Γυμνασίου Λάρισας σε διαγωνισμό συγγραφής σεναρίου

Η μαθήτρια Ευδοκία Παππά της Β’ τάξης του 6ου Γυμνασίου Λάρισας απέσπασε βραβείο στον 4ο Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Συγγραφής Σεναρίου εκ Διασκευής Ελληνικού Διηγήματος.

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικής Λογοτεχνίας και Βιβλίου που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού ήταν η διασκευή ενός αποσπάσματος από το μυθιστόρημα «Ο Ζητιάνος» του Ανδρέα Καρκαβίτσα σε σενάριο για ταινία μικρού μήκους.

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν αφενός να μυήσει τους συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες-μέσω αυτής της βιωματικής προσέγγισης- στο λογοτεχνικό «σύμπαν» ενός σημαντικού Έλληνα πεζογράφου, αφετέρου να παράσχει την ευκαιρία ανάδειξης νεαρών χαρισματικών σεναριογράφων.

Συμμετείχαν 200 περίπου σχολεία από όλη τη χώρα προβάλλοντας τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τη λογοτεχνική έκφραση των μαθητών και μαθητριών.

Με την καθοδήγηση των φιλολόγων της τάξης, της κ. Εξάρχου Ασημίνας και της κ. Μακαριάδου Κυριακής, το έργο της μαθήτριας του σχολείου μας ξεχώρισε για την πρωτοτυπία, και τη γλωσσική αρτιότητα.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της προσπάθειας και του ταλέντου της μαθήτριας, αλλά και της στήριξης που παρέχει το σχολικό περιβάλλον στην καλλιέργεια της δημιουργικής γραφής.

Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου στο Δημαρχείο Ηλιούπολης