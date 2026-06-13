Βράβευση οκτώ μαθητών του Δήμου Τεμπών σε διαγωνισμό ζωγραφικής

Ο Δήμος Τεμπών εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στους οκτώ μαθητές των Νηπιαγωγείων του Δήμου που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό ζωγραφικής της Ecoelastika «Μικροί Picasso», ο οποίος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ανακύκλωσης για τη Διεθνή Ημέρα της Γης.

Οι μαθητές από τα Νηπιαγωγεία Συκουρίου, Πυργετού, Αμπελακίων, Καλοχωρίου και Αιγάνης ξεχώρισαν με τις δημιουργίες τους, αποτυπώνοντας με χρώματα, φαντασία και ευαισθησία τη σημασία της ανακύκλωσης, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συμμετοχή των παιδιών ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική, ενώ όλα τα έργα που υποβλήθηκαν ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συνείδησης που καλλιεργείται από τη μικρή ηλικία μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και τις δράσεις των σχολικών μονάδων. Ο διαγωνισμός αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για τους μαθητές να εκφράσουν δημιουργικά τις σκέψεις και τα μηνύματά τους για την προστασία του πλανήτη μας.

Ο Δήμος Τεμπών ευχαριστεί θερμά την Ecoelastika για τη διαχρονική της συμβολή στην προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και για την προσφορά των δώρων στους μαθητές που διακρίθηκαν, επιβραβεύοντας την προσπάθεια και τη δημιουργικότητά τους.

Οι οκτώ μαθητές που βραβεύτηκαν είναι οι:

• Χρυσοβαλάντω Κριτσιμάλλη

• Φίλιππος Μαντέλος

• Γιώργος Σιώμος

• Μαρία Σδούγκα

• Εσφαλία Κωλαβέρι

• Γεωργία Βόγια

• Γιούνα Μπουλάρι

• Εμιλία Περρόι

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και ιδιαίτερα στους οκτώ μαθητές που διακρίθηκαν. Μέσα από τα έργα τους απέδειξαν ότι η αγάπη για το περιβάλλον και η οικολογική συνείδηση μπορούν να καλλιεργηθούν από πολύ μικρή ηλικία. Η δημιουργικότητα, η ευαισθησία και τα μηνύματα που μετέφεραν μάς γεμίζουν αισιοδοξία και ελπίδα για το μέλλον. Ευχαριστούμε την Ecoelastika για την πολύτιμη συνεργασία και τη στήριξή της σε δράσεις που ενισχύουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν ενεργούς, υπεύθυνους και ευαισθητοποιημένους πολίτες, επενδύοντας στη νέα γενιά και στις αξίες της προστασίας του περιβάλλοντος».

Ο Δήμος Τεμπών εύχεται σε όλα τα παιδιά να συνεχίσουν να δημιουργούν, να ονειρεύονται και να αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.