Ο Δήμος Κιλελέρ συμμετείχε ενεργά στο 20ό Συνέδριο του Δικτύου Υγιών Πόλεων του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγή Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή του στην προώθηση της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής πολιτικής και της ευημερίας των δημοτών.

Τον Δήμο εκπροσώπησαν η Γενική Γραμματέας του Δήμου Κιλελέρ Βάνα Χλιάπη – Γκουνιαρούδη, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Σέβη Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη και η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Ελένη Καλογήρου.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου η αντιπροσωπεία του Δήμου είχε συνεργασία για θέματα του Δικτύου με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλειο Σπανάκη και τον Νικόλαο Γιατρά, Αντιδήμαρχο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η βράβευση του Δήμου Κιλελέρ για τη θεσμοθέτηση του ΚΕΠ Υγείας από τον Πρόεδρο του ΕΔΔΥΠΠΥ Γιώργο Πατούλη. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση που αναγνωρίζει τις οργανωμένες πρωτοβουλίες και τις υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας που προσφέρει ο Δήμος Κιλελέρ στους πολίτες.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας της δημοτικής αρχής και των υπηρεσιών του Δήμου να αναπτύξουν και να ενισχύσουν δομές που στηρίζουν την πρόληψη, την ενημέρωση και την πρόσβαση των δημοτών σε υπηρεσίες υγείας. Παράλληλα, αναδεικνύει τον Δήμο Κιλελέρ ως έναν από τους ενεργούς και συνεπείς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εφαρμόζουν τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις «Υγιείς Πόλεις».

Με αφορμή τη βράβευση ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η βράβευση του Δήμου Κιλελέρ για τη θεσμοθέτηση και λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση των προσπαθειών μας να θέσουμε την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας στο επίκεντρο των δημοτικών μας πολιτικών.

Το ΚΕΠ Υγείας δεν είναι απλώς μια νέα δημοτική δομή∙ είναι μια ουσιαστική επένδυση στη ζωή και την ευημερία των δημοτών μας. Στόχος μας ήταν –και παραμένει– να προσφέρουμε σε όλους πρόσβαση σε έγκυρη ενημέρωση, προληπτικό έλεγχο και υπηρεσίες που μπορούν να σώσουν ζωές. Η βράβευση αυτή ανήκει στους ανθρώπους του Δήμου μας, στους επαγγελματίες υγείας που στηρίζουν τη δομή και σε κάθε πολίτη που αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Μας γεμίζει δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη προσήλωση, διευρύνοντας τα προγράμματα που θα διασφαλίσουν ένα πιο υγιές και ασφαλές μέλλον για όλους.Ο Δήμος Κιλελέρ θα συνεχίσει με συνέπεια να υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν το επίπεδο υγείας, πρόληψης και κοινωνικής μέριμνας για το σύνολο των δημοτών, προάγοντας πολιτικές που θέτουν τον άνθρωπο και την ευημερία του στο επίκεντρο».