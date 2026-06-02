Βράβευση του Δήμου Κιλελέρ για τις δράσεις ανακύκλωσης

Σημαντική διάκριση απέσπασε ο Δήμος Κιλελέρ, καθώς τιμήθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της έκθεσης Attica green expo η οποία αποτελεί θεσμική έκθεση για το περιβάλλον. Απονεμήθηκε στο Δήμο το Βραβείο Καινοτομίας από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» για τις επιδόσεις και τις πρωτοβουλίες του στον τομέα της ανακύκλωσης και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η βράβευση αναγνωρίζει τις δράσεις που έχει αναπτύξει ο Δήμος για την προώθηση της ανακύκλωσης, την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο καθώς και για καλές πρακτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες.

Ο Δήμος Κιλελέρ τα τελευταία χρόνια υλοποιεί δράσεις που αφορούν την ανακύκλωση και την ορθή διαχείριση αποβλήτων ενώ έχει αναπτύξει προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφεται σημαντική αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο με ποσοστό εκτροπής 18,53%, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά πανελλαδικά, πράγμα που επιτρέπει στον Δήμο Κιλελέρ να μην προβαίνει σε αύξηση των ανταποδοτικών τελών.

Ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της έκθεσης ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος συμμετείχε στο ΟΤΑ πάνελ με θέμα «Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και Ασφάλεια Νερού». Ο Δήμαρχος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις δράσεις του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ που σχετίζονται με το νερό.

Τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο Δήμος Κιλελέρ, εκτελώντας έργα 30 εκ. Ευρώ, έλεγξε τις υφιστάμενες γεωτρήσεις και όπου κρίθηκε αναγκαίο άλλαξε τη χρήση τους από αρδευτικές σε υδρευτικές, αξιοποίησε δηλαδή κάθε πηγή πόσιμου νερού καταργώντας τις υδροφόρες. Παράλληλα αντικατέστησε ή αποκατάστησε τα εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης σε όλο το Δήμο και κατασκεύασε νέους, μεγαλύτερους υδατόπουργους. Ταυτόχρονα, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες, εγκατέστησε συστήματα τηλεμετρίας και τηλεελέγου της ποσότητας του νερού στις δεξαμενές και στα δίκτυα και κατασκεύασε φωτοβολταϊκό πάρκο με αποτέλεσμα να μειώσει κατακόρυφα το κόστος ενέργειας.

Ο Θανάσης Νασιακόπουλος αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι υπάρχουν έτοιμες μελέτες για αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευση σε όλους τους οικισμούς αξίας 60 εκ. ευρώ καθώς και μελέτη για την κατασκευή διπλού δικτύου ύδρευσης και άρδευσης με αποκλειστικά μη πόσιμο νερό στην Νίκαια, την πρωτεύουσα του Δήμου. Δήλωσε δε ότι η ΔΕΥΑΚ είναι έτοιμη από κάθε άποψη εάν προκύψει η πιθανότητα συνένωσης με όμορες ΔΕΥΑ.

Κλείνοντας την ομιλία του, δήλωσε με έμφαση: «Για τον Δήμο Κιλελέρ, έναν δήμο που βρίσκεται στην καρδιά του θεσσαλικού κάμπου και της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, το νερό αποτελεί στρατηγικό πόρο. Από την επάρκειά του εξαρτώνται η παραγωγή τροφίμων, η τοπική οικονομία, η κοινωνική συνοχή και η προοπτική ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής. Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε όλο και πιο έντονα τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό διαχείρισης των υδάτων το οποίο επιβάλλεται να αποτελέσει εθνική προτεραιότητα. Σε αυτή τη συστράτευση η Τοπική Αυτοδιοίκηση επιτελεί καθοριστικό ρόλο, δεν είναι διαχειριστής προβλημάτων. Είναι εταίρος στο σχεδιασμό πολιτικών που αφορούν την ανθεκτικότητα των περιοχών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής».