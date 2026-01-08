Βράβευση του Σπύρου Βαρνά στον 1ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 η τελετή βράβευσης του 1ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Συγγραφής Διηγήματος, Παραμυθιού και Θεατρικού Έργου για εφήβους και ενήλικες της Επαρχίας Ελασσόνας, τον οποίο συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Ελασσόνας, το Δίκτυο Καλλιτεχνών και Επιστημόνων για την Ανάπτυξη της Επαρχίας Ελασσόνας (ΔΙ.Κ.Ε.Α.Ε.ΕΛ.), η Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Ελασσόνας.

Με την τελετή αυτή ολοκληρώθηκε ο κύκλος του διαγωνισμού για το έτος 2025, ο οποίος έφερε τιμητικά την επωνυμία «Σπύρος Μπούμπας», προς τιμήν του εκλιπόντος ιστορικού ερευνητή και δασκάλου, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά του στα γράμματα και την τοπική ιστορία.

Το βραβείο, ένας φορητός υπολογιστής, απονεμήθηκε εκ μέρους του Δήμου Ελασσόνας στον νεαρό συγγραφέα Σπύρο Βαρνά για το διήγημά του «Πάντα να χαμογελάς», το οποίο διακρίθηκε στην κατηγορία Διήγημα Ενηλίκων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών φορέων, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας κ. Βασίλειος Σίμος, καθώς και πλήθος πολιτών της Ελασσόνας, φίλων της λογοτεχνίας και του πολιτισμού. Ιδιαίτερα συγκινητικός υπήρξε ο διαδικτυακός χαιρετισμός του Βασίλειου Μπούμπα, γιου του τιμώμενου Σπύρου Μπούμπα, από τις Βρυξέλλες.

Την τελετή προλόγισαν ο φιλόλογος κ. Βασίλειος Ζαρζώνης και η εκπαιδευτικός και πρόεδρος του ΔΙ.Κ.Ε.Α.Ε.ΕΛ. κ. Ελένη Μπλιούμη, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν η Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας κ. Βιβή Γκουγκούλη, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Βησαρίων, ως εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Ελασσόνας, καθώς και η εκπαιδευτικός κ. Ελένη Μπακόλα, ως εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Ελασσόνας.

Το βραβευθέν διήγημα παρουσιάστηκε με εξαιρετική και ιδιαίτερα εμπνευσμένη ερμηνευτική προσέγγιση από τη φιλόλογο και μεταδιδακτορική ερευνήτρια Λαογραφίας κ. Ευαγγελία Ράπτου, ενώ την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά με την κιθάρα του ο νεαρός Δημήτρης Μουτογιάννος.

Ο Δήμος Ελασσόνας στηρίζει και ενισχύει σταθερά δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, τη δημιουργική έκφραση και την ανάδειξη νέων δημιουργών και συγχαίρει θερμά όλους τους συντελεστές και συμμετέχοντες για την επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνισμού.