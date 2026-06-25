Βραβείο για το 4ο δημοτικό σχολείο Λάρισας στον μαθητικό διαγωνισμό εικαστικής δημιουργίας “Πράσινα Πινέλα”

Με τη συμμετοχή 56 σχολικών τμημάτων και συνολικά 1.016 παιδιών των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού από 30 διαφορετικά σχολεία ολόκληρης της χώρας, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός Εικαστικής Δημιουργίας «Πράσινα Πινέλα» για τη σχολική χρονιά 2025–2026, που διοργάνωσε η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

Η εκπαιδευτική κοινότητα αγκάλιασε με μεγάλο ενδιαφέρον την πρωτοβουλία, με τους μαθητές και τις μαθήτριες να συνεργάζονται ομαδικά και να αποδεικνύουν έμπρακτα την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση.

Επιστρατεύοντας το ταλέντο, τη φαντασία και την οικολογική τους συνείδηση, τα παιδιά δημιούργησαν μοναδικά και γεμάτα έμπνευση εικαστικά έργα, στέλνοντας ένα ηχηρό, «πράσινο» μήνυμα για τη σημασία της ορθής ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Μέσα από αυτές τις σημαντικές δημιουργίες, αποδείχθηκε ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη καθημερινότητα περνά μέσα από τις ζωές των παιδιών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. να στηρίζει τα σχολεία στο έργο τους για ένα καθαρότερο μέλλον.

Το έργο της κριτικής επιτροπής αποδείχθηκε μια ευχάριστη αλλά και απαιτητική πρόκληση. Τα έργα αξιολογήθηκαν με βάση τη δημιουργική προσέγγιση του μηνύματος της ανακύκλωσης, την πρωτοτυπία των υλικών και της τεχνικής καθώς και τον βαθμό συνεργασίας και ομαδικότητας που επέδειξαν οι μαθητές. Το πάθος, η φαντασία αλλά και το πηγαίο χιούμορ των παιδιών ανέβασαν τον πήχη πολύ ψηλά με την τελική επιλογή να κρίνεται κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα όλων των συμμετοχών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε., κ. Μάριος Ιντζελέρ, δήλωσε σχετικά με την αξία του Διαγωνισμού: «Ο Διαγωνισμός “Πράσινα Πινέλα” απέδειξε ότι η νέα γενιά διαθέτει όχι μόνο πλούσιο ταλέντο, αλλά και βαθιά περιβαλλοντική συνείδηση. Για εμάς στην Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., η ενθουσιώδης συμμετοχή των παιδιών αποτελεί τη μεγαλύτερη επιβράβευση και μας γεμίζει αισιοδοξία στην κατεύθυνση για ένα περισσότερο πράσινο και βιώσιμο μέλλον. Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν».

Τα σχολεία και τα τμήματα που απέσπασαν τις διακρίσεις είναι τα εξής:

1o Βραβείο, Έργο «Υδρόγειος», 22ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Τάξη ΣΤ1

2o Βραβείο, Έργο «Ανακύκλωσε τώρα», 4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, Τάξη ΣΤ2

3o Βραβείο, Έργο «Save the Planet», Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδικίων, Τάξη Ε

1η Διάκριση, Έργα «Γαΐτης, Ακροβάτης» & «Γαΐτης, κίτρινο κοστούμι», 16ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου, Τάξεις Δ & ΣΤ

2η Διάκριση, Έργο «Μην το πετάς Bro», Δημοτικό Σχολείο Νέας Σάντας Κιλκίς, Τάξη Ε