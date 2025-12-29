Βραβεύτηκαν παιδιά μηχανικών που μπήκαν στο Πανεπιστήμιο

Με επίκεντρο την αριστεία και την επιβράβευση της προσπάθειας, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση βράβευσης των μαθητών, παιδιών των μηχανικών, από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η οποία αποτελεί πλέον θεσμό, απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις στα παιδιά των μηχανικών – μελών του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αρίστευσαν κατά την περσινή σχολική χρονιά.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τμήματος «Ιωάννης Βαρνάς», με στόχο να καλωσορίσει τους νεοεισαχθέντες φοιτητές στη νέα, δημιουργική σελίδα της ακαδημαϊκής τους ζωής, αλλά και να ενθαρρύνει τους μαθητές να συνεχίσουν να διεκδικούν το μέλλον τους με την ίδια ζέση.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της φετινής εκδήλωσης βραβεύθηκαν 70 νέα παιδιά, ενώ απονεμήθηκαν συνολικά 111 βραβεία, τόσο για αριστεία σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, όσο και για την εισαγωγή σε ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Την επιτυχία των παιδιών τίμησαν με την παρουσία τους και επιβράβευσαν με την απονομή των βραβείων ο Πανοσιολογιώτατος, Αρχιμανδρίτης κ. Γεδεών Μαντάς που εκπροσώπησε τον Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο, ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Αθανάσιος Μαμάκος, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο Πρόεδρος ΠΣΔΜΗ κ. Αθανάσιος Γκαντζιός, καθώς και η Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, κα. Γιούλα Μπίσκα και τα μέλη κ. Ιωάννης Λύτρας, κ. Αλέξανδρος Μπούτλας και κα. Σταυρούλα Τσιτσιφλή.

Καλωσορίζοντας τους μαθητές, τους νέους φοιτητές και τους γονείς τους, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, κ. Νίκος Παπαγεωργίου, τόνισε στον χαιρετισμό του: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί, παραδοσιακά κάθε χρόνο, μια από τις πιο φωτεινές στιγμές για το Τμήμα μας, καθώς είναι αφιερωμένη στην ελπίδα και το μέλλον, στα παιδιά μας. Ως ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, νιώθουμε διπλή υπερηφάνεια βλέποντας τη μεγάλη οικογένεια των Μηχανικών να προοδεύει μέσω της νέας γενιάς. Η αριστεία και η επιτυχία στις εξετάσεις δεν είναι απλώς αριθμοί ή βαθμοί.

Είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι διαθέτετε πείσμα, μεθοδικότητα και αντοχή, αρετές απαραίτητες σε μια εποχή ραγδαίων εξελίξεων και υψηλών απαιτήσεων. Στους φοιτητές μας εύχομαι να αδράξουν κάθε ευκαιρία για μάθηση και προσωπική εξέλιξη, και στους μαθητές να παραμείνουν προσηλωμένοι στην προσπάθειά τους για συνεχή βελτίωση. Να θυμάστε πως η διαρκής προσπάθεια και η συνέπεια είναι αυτά που χτίζουν χαρακτήρα και το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ θα βρίσκεται πάντα δίπλα σας, αρωγός στα επόμενα βήματά σας».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης οι επίσημοι προσκεκλημένοι, οι οποίοι εξήραν την πρωτοβουλία του Τμήματος και συνεχάρησαν θερμά τους βραβευθέντες για τις επιδόσεις τους, εκφράζοντας παράλληλα τις καλύτερες ευχές τους στα παιδιά για μία λαμπρή και δημιουργική σταδιοδρομία. Σημειώνεται ότι χαιρετισμό απέστειλαν ο βουλευτής ΝΔ ν. Λάρισας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος και η βουλευτής ν. Λάρισας ΠΑΣΟΚ κα. Ευαγγελία Λιακούλη.

Κλείνοντας την εκδήλωση, το «ραντεβού» ανανεώθηκε για την επόμενη χρονιά στην καθιερωμένη γιορτή της αριστείας.