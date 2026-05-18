Βραχιόλι σύμβολο ενότητας-συνεργασίας δημιουργούν τα Μουσεία της Λάρισας

Έναν εξαιρετικά δημιουργικό -καθόλα συμβολικό- τρόπο για να γιορτάσει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων επέλεξε η Δημοτική Αρχή Λάρισας, προχωρώντας στη δημιουργία ενός βραχιολιού, συμβόλου ενότητας και συνεργασίας μεταξύ των Μουσείων της πόλης.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, που συνεχίζει την παράδοση κοινών δράσεων και συνεργειών στα Μουσεία της πόλης για τρίτη χρονιά φέτος, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Λάρισας, πιο συγκεκριμένα τον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και το Τμήμα Αργυροχρυσοχοΐας.

Τα σχέδια αποκαλύφθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας, ανήμερα του εορτασμού των Μουσείων ανά την υφήλιο, με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και εκπροσώπους των Μουσείων της Λάρισας να προβαίνουν σε δηλώσεις προς τα ΜΜΕ.

«Η Λάρισα είναι μια πόλη με ενιαία και αδιαίρετη πορεία στον χρόνο. Αυτό το βραχιόλι, είναι ένας κρίκος ενότητας για τα Μουσεία της πόλης μας, στο ίδιο πλαίσιο με το φετινό θέμα, “τα Μουσεία ενώνουν τον κόσμο” -καθώς αποτελούν τη συνέχεια της ιστορίας και ελπίδα για το μέλλον», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ.Θωμάς Ρετσιάνης.

«Τα Μουσεία μας γιορτάζουν σήμερα. Σε μια εποχή που οι οθόνες, ιδίως για τη νέα γενιά, αντικαθιστούν την εμπειρία και τη γνώση, τα Μουσεία έρχονται να υπερασπιστούν το συναίσθημα, τη συζήτηση και τον διάλογο», σημείωσε από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Αντιπρόεδρος του Λαογραφικού Μουσείου, κ. Αριστείδης Καρτσαφλέκης.

Έμπνευση τα σύμβολα των Μουσείων

Η έμπνευση για τη δημιουργία του βραχιολιού, αυτού του κρίκου ενότητας, έρχεται από τα σύμβολα των Μουσείων της Λάρισας, κάθε ένα από τα οποία θα αναπαρίσταται από ένα ένθετο στοιχείο, που «μεταφράζει» ένα μουσειακό σύμβολο σε φορετό αντικείμενο τέχνης, συνδέοντας την πολιτιστική μνήμη, την ιστορία της πόλης και τη σύγχρονη αισθητική σε ένα ενιαίο κόσμημα καθημερινής χρήσης, με ασημένια μουσειακή ταυτότητα.

Υπεύθυνη της δράσης είναι η Βασιλική Αργυροπούλου, εκπαιδευτικός, συντηρήτρια έργων τέχνης, κάτοχος MSc στην Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων και αργυροχρυσοχόος.

Πλήθος εκδηλώσεων

Στη δράση για τη δημιουργία του βραχιολιού-συμβόλου συμμετέχουν το Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων, το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, με τη Διευθύντρια του 2ου Ε.Κ. Λάρισας, κ.Μαρία Λαγού, να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, βρίσκεται ήδη από τις προηγούμενες ημέρες πλήθος εκδηλώσεων ανοιχτών στο κοινό, που πραγματοποιούνται από τα Μουσεία της Λάρισας, όπως σημείωσαν οι εκπρόσωποί τους, κκ. Γιώργος Τουφεξής, Προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας (Διαχρονικό), Άννυ Αρχιμανδρίτου, Αντιπρόεδρος Δημοτικής Πινακοθήκης-Μουσείου Γ.Ι.Κατσίγρα, Φανή Καλοκαιρινού, επιστημονική υπεύθυνη του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, Κωνσταντίνα Κόντσα, επιστημονική υπεύθυνη του Μουσείου Σιτηρών και Αλεύρων και Αποστολία Παναγούλη, επιστημονική υπεύθυνη του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης.

