Βόλος: Χειροπέδες σε 49χρονο διακινητή ναρκωτικών – Τι βρήκαν οι Λαρισαίοι αστυνομικοί στο σπίτι του

Στη σύλληψη ενός 49χρονου διακινητή ναρκωτικών στον Βόλο, προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του εντοπίστηκαν ποσότητες ηρωίνης και μεθαδόνης.

Αναλυτικά:

“Συνελήφθη, χθες (20-04-2026) το πρωί στον Βόλο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, 49χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, χθες το πρωί, εντοπίστηκε ο ανωτέρω και στην κατοχή του καθώς και σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• τέσσερις συσκευασίες με ποσότητες ηρωίνης, συνολικού βάρους 18,9 γραμμαρίων,

• 1 φιαλίδιο με υγρή μεθαδόνη, βάρους 83,2 γραμμαρίων,

• 1 δισκίο μεθαδόνης &

• 2 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας”.