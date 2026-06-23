Β. Κόκκαλης: Να ιδρυθεί άμεσα Πυροσβεστικός Σταθμός στον Τύρναβο για την προστασία πολιτών και περιβάλλοντος

Με αναφορά προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης φέρνει στη Βουλή το αίτημα του Δήμου Τυρνάβου για την ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού στην περιοχή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της πυροπροστασίας και της πολιτικής προστασίας σε έναν δήμο με αυξημένες ανάγκες και σημαντικές προκλήσεις.

Στην αναφορά του, ο Λαρισαίος βουλευτής επισημαίνει ότι ο Δήμος Τυρνάβου παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξημένη οικιστική και οικονομική ανάπτυξη, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναβάθμιση των υποδομών προστασίας των πολιτών. Παράλληλα, τονίζει πως η γεωμορφολογία της περιοχής και η ύπαρξη εκτεταμένων δασικών και αγροτικών εκτάσεων αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο

Όπως αναφέρεται στο αίτημα που κατέθεσε στη Βουλή, η περιοχή εξακολουθεί να εξυπηρετείται από απομακρυσμένες πυροσβεστικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις στην επέμβαση κατά τη διάρκεια έκτακτων περιστατικών. Σύμφωνα με τον κ. Κόκκαλη, οι καθυστερήσεις αυτές μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμες τόσο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής όσο και για τη διαφύλαξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Ο βουλευτής σημειώνει ότι η ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού στον Τύρναβο θα εξασφαλίσει ταχύτερη ανταπόκριση σε συμβάντα, θα ενισχύσει την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών και θα ενδυναμώσει το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων. Παράλληλα, εκτιμά ότι θα βελτιώσει τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, ενισχύοντας συνολικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής.

Καταλήγοντας, ο κ. Κόκκαλης ζητά από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να εξετάσει με τη δέουσα προσοχή το αίτημα του Δήμου Τυρνάβου και να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη δρομολόγηση των διαδικασιών ίδρυσης Πυροσβεστικού Σταθμού, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής καθιστούν ολοένα συχνότερα και εντονότερα τα φαινόμενα πυρκαγιών.