Β. Kόκκαλης: “Επικοινωνιακά μέτρα και σιωπή για τα καρτέλ”

Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ακρίβειας εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, αμφισβητώντας ευθέως την αποτελεσματικότητα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που συζητείται για την αντιμετώπιση της αθέμιτης κερδοφορίας.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μέτρα «επικοινωνιακού χαρακτήρα» που δεν αγγίζουν την πραγματική πίεση που βιώνει η κοινωνική πλειοψηφία σε καύσιμα, τρόφιμα και στέγη, τονίζοντας πως η καθημερινότητα των πολιτών διαψεύδει την κυβερνητική ρητορική.

Ο κ. Κόκκαλης υπενθύμισε ότι από το 2022 η κυβέρνηση προχώρησε σε παρεμβάσεις όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, τα επιδόματα τύπου pass και το «καλάθι του νοικοκυριού», υποστηρίζοντας όμως ότι καμία από αυτές δεν απέδωσε ουσιαστικά αποτελέσματα. «Η πραγματικότητα δείχνει ότι απέτυχαν», σημείωσε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τα νοικοκυριά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών, καταγγέλλοντας ότι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της αγοράς στερείται οργανωτικής δομής και προσωπικού, ενώ στην πράξη οι έλεγχοι εξακολουθούν να διενεργούνται από περιορισμένο αριθμό στελεχών της ΔΙΜΕΑ. Κατά τον ίδιο, η εικόνα αυτή υπονομεύει εκ προοιμίου την εφαρμογή των μέτρων και αποδεικνύει ότι πρόκειται για νομοθέτηση χωρίς πραγματικό αντίκρισμα.

Παράλληλα, αμφισβήτησε το επιχείρημα περί στενού δημοσιονομικού χώρου, επισημαίνοντας ότι τα αυξημένα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, λόγω ανόδου των τιμών, θα μπορούσαν να επιστραφούν στην κοινωνία μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων. Επικαλέστηκε μάλιστα παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν ήδη προχωρήσει σε αντίστοιχες παρεμβάσεις, απορρίπτοντας τη θέση ότι απαιτείται κεντρική ευρωπαϊκή απόφαση.

Σε υψηλούς τόνους, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποφεύγει συνειδητά να αναγνωρίσει την ύπαρξη «καρτέλ» στην αγορά, επιλέγοντας πιο ήπιους όρους όπως «εναρμονισμένες πρακτικές», κάτι που –όπως είπε– αποκαλύπτει έλλειψη πολιτικής βούλησης για σύγκρουση με ισχυρά συμφέροντα. «Δεν θέλετε, όχι ότι δεν μπορείτε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Λαρισαίος Βουλευτής ζήτησε την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων, όπως ανώτατο περιθώριο κέρδους στη διύλιση πετρελαίου, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και επιβολή πλαφόν κέρδους σε τρόφιμα, βιομηχανικά προϊόντα και αγροεφόδια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πίεση που δέχονται οι αγρότες, περιγράφοντας αδυναμία έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου λόγω του υψηλού κόστους σε λιπάσματα και σπόρους, ενώ κατήγγειλε καθυστερήσεις ακόμη και σε απλές παρεμβάσεις, όπως η διμηνιαία τιμολόγηση του αγροτικού ρεύματος.

Καταλήγοντας, ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να δώσει θετική ψήφο, χαρακτηρίζοντας τα μέτρα «δοκιμασμένα και αναποτελεσματικά», σε μια τοποθέτηση που ανέδειξε το πολιτικό χάσμα γύρω από τη διαχείριση της ακρίβειας και των κοινωνικών πιέσεων.