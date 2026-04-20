Γενική συνέλευση για τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας

Το διοικητικό συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας με την από 24/2/2026 απόφασή του προχωρά στη σύγκλιση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του συλλόγου.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Καλείσθε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας, οι εργασίες της οποίας θα διεξαχθούν την 21η Απριλίου 2026, στο Επιμελητήριο Λάρισας. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 28η Απριλίου 2026.

Εάν και στη δεύτερη σύγκληση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τρίτη 5 Μαίου 2026 και  ώρα 19:00, στο Επιμελητήριο Λάρισας, Παπακυριαζή 44 (αίθουσα 2ου ορόφου).

Η ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχει ως ακολούθως:

  1. Έναρξη Εργασιών – Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ
  2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2025
  3. Προϋπολογισμός έτους 2026
  4. Τοποθέτηση προέδρου ΕΣΛ
  5. Τοποθετήσεις μελών
  6. Λήψη απόφασης για το θερινό ωράριο έτους 2026 (Σάββατα)
  7. Λήξη εργασιών

