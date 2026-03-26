Γενική συνέλευση και εκλογές στον Κυνηγετικό Σύλλογο Λάρισας

Καλούνται τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Λάρισας σε Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 19 Απριλίου 2026 και ώρα 9 π.μ. στo Επιμελητήριο Λάρισας, Παπακυριαζή 44 Λάρισα, με τα εξής θέματα:

Εκλογή προέδρου Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής επιτροπής Ανάγνωση έκθεσης πεπραγμένων. Ανάγνωση έκθεσης ελεγκτικής επιτροπής Έγκριση απολογισμού έτους 2025 και προϋπολογισμού έτους 2026 Έκτακτη οικονομική εισφορά. Θέματα που θα τεθούν από τα μέλη. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας (που είναι το πιθανότερο), η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την επόμενη Κυριακή 26 Απριλίου 2026 στον ίδιο χώρο και χρόνο και με αυτά τα θέματα. Για να παραστεί μέλος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει απαραίτητα μαζί του την άδεια κυνηγίου περιόδου 2023-2024 και την αστυνομική ταυτότητα.

Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μαζί με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας το αργότερο μέχρι και την 4 Απριλίου 2026 και ώρα 9:00 έως 13:00.