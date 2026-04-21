Γενική συνέλευση και εκλογές στον Κυνηγετικό Σύλλογο Λάρισας

Την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 και ώρα 9:00 π.μ. στo Επιμελητήριο Λάρισας (Παπακυριαζή 44) θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Λάρισας, με τα εξής θέματα.

Εκλογή προέδρου Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής επιτροπής Ανάγνωση έκθεσης πεπραγμένων. Ανάγνωση έκθεσης ελεγκτικής επιτροπής Έγκριση απολογισμού έτους 2025 και προϋπολογισμού έτους 2026 Έκτακτη οικονομική εισφορά. Θέματα που θα τεθούν από τα μέλη. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής επιτροπής.

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 πμ έως 19:00μμ.

Για να παραστεί μέλος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει απαραίτητα μαζί του την άδεια κυνηγίου περιόδου 2025-2026 και αστυνομική ταυτότητα.