Γενική συνέλευση και εκλογές στον Κυνηγετικό Σύλλογο Λάρισας

Την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 και ώρα 9:00 π.μ. στo Επιμελητήριο Λάρισας (Παπακυριαζή 44) θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση του Κυνηγετικού Συλλόγου Λάρισας, με τα εξής θέματα.
- Εκλογή προέδρου Γενικής Συνέλευσης και Εφορευτικής επιτροπής
- Ανάγνωση έκθεσης πεπραγμένων.
- Ανάγνωση έκθεσης ελεγκτικής επιτροπής
- Έγκριση απολογισμού έτους 2025 και προϋπολογισμού έτους 2026
- Έκτακτη οικονομική εισφορά.
- Θέματα που θα τεθούν από τα μέλη.
- Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής επιτροπής.
Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 πμ έως 19:00μμ.
Για να παραστεί μέλος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να έχει απαραίτητα μαζί του την άδεια κυνηγίου περιόδου 2025-2026 και αστυνομική ταυτότητα.