Γενική Συνέλευση και εκλογές στο ΠΟΚΕΛ

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ προκηρύσσει αρχαιρεσίες, σύμφωνα με το καταστατικό του, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η 2η Γενική Απολογιστική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά, την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025, στις 5:30 μ.μ. και οι Εκλογές από 6:30 έως 8:30 μ.μ., στο 33ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, στη Νέα Σμύρνη (Αρβανιτοπούλου & Σκοπιάς 33, όπισθεν «Γαλαξίας»), στο αμφιθέατρο των εκδηλώσεων.

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου, οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι, Καθηγητές, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι, ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, να προσέλθουν για τη διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα εκλέγειν, σύμφωνα με το Καταστατικό του ΠΟΚΕΛ, έχουν μόνο όσοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι την ώρα της ψηφοφορίας.

Πληροφορίες κι ενημέρωση για τη διαδικασία της συνέλευσης και της ψηφοφορίας, στα κινητά τηλέφωνα : 6974578900 και 6989680706.