Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας: Ενισχύεται με επικουρικό ιατρό ΩΡΛ

Στο πλαίσιο συνεχούς ενίσχυσης των υπηρεσιών του ΩΡΛ τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», και για την κάλυψη των αναγκών του, πραγματοποιήθηκε άλλη μια υπογραφή Σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού δικαίου επικουρικής ιατρού για δύο έτη από τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Γρηγόριο Βλαχάκη και της ιατρού κ. Άννας-Μαρίας Ντζιοβάρα του Παναγιώτη, ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας παρουσία του Δ/ντή ΩΡΛ κ. Τσιτηρίδη Ιωάννη.

Επισημαίνεται ότι για την υλοποίηση του σχεδιασμού της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας έχουν προκηρυχθεί δύο (2) μόνιμες θέσεις ιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας Ωτορυνολαρυγγολογίας με βαθμό επιμελητή Β’, για την περαιτέρω στελέχωση της κλινικής, οι αιτήσεις για την συγκεκριμένη προκήρυξη είναι μέχρι 17 Ιουνίου.

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κ. Βλαχάκης Γρηγόριος δήλωσε: «Το ΩΡΛ τμήμα θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία αμέσως μετά την πλήρωση των ανωτέρω ιατρικών θέσεων – κλάδου ιατρών ΕΣΥ και με την ολοκλήρωση της ανακαίνισης της Γυναικολογικής κλινικής έργο του Ταμείου Ανάκαμψης το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται εντός του καλοκαιριού και θα απελευθερώσει χώρους προκειμένου στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η πλήρης λειτουργεία της ΩΡΛ κλινικής μετά και την παράλληλη απόκτηση του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με την υποστήριξη της 5ης ΥΠΕ. Οφείλω να τονίσω την άριστη συνεργασία με την 5η Υ.ΠΕ και να ευχαριστήσω τον Διοικητή κ. Φώτη Σερέτη, η στήριξη του οποίου βάζει σε τροχιά υλοποίησης ένα ακόμη χρόνιο αίτημα του νοσοκομείου μας».













