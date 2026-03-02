Γενικό Συμβούλιο του ΣΘΕΒ με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων Ν. Μηλαπίδη

Με ιδιαίτερη επιτυχία και σημαντική συμμετοχή επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΘΕΒ με κεντρικούς ομιλητές τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Νίκο Μηλαπίδη και τη Διευθύντρια του Τομέα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικού Διαλόγου του ΣΕΒ, κα Κατερίνα Δασκαλάκη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η εφαρμογή του νέου πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, το οποίο ενσωματώνει τις αλλαγές που επέφερε ο νέος εργασιακός νόμος (Ν. 5239/2025). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πρακτικές προσαρμογές που καλούνται να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις, στις νέες υποχρεώσεις εργοδοτών και στα εργαλεία ενίσχυσης της διαφάνειας και της προστασίας των εργαζομένων. Επιπλέον, αναλύθηκαν τα βασικά σημεία του Ν.5278/2025 για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και οι αλλαγές που επιφέρει ο Ν.5275/2026 στις πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης.

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ, κ. Γιώργος Ρουπακιάς ανέφερε ότι, σε ένα περιβάλλον διαρκούς μετασχηματισμού της αγοράς εργασίας και έντονων προκλήσεων, όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού, η νέα νομοθεσία επιδιώκει να διαμορφώσει ένα πιο σαφές, λειτουργικό και δίκαιο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων. Τον τελευταίο καιρό καλούμαστε να διαχειριστούμε κρίσιμα ζητήματα όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού, κυρίως τεχνικών ειδικοτήτων, και παράλληλα την αύξηση της παραγωγικότητας και εν τέλει τις αναπτυξιακές προοπτικές των επιχειρήσεών μας και της χώρας μας.

Ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νίκος Μηλαπίδης, αναφέρθηκε στις συνεχείς πρωτοβουλίες του Υπουργείου εργασίας, δηλώνοντας ότι:

“Σήμερα, η ελληνική αγορά εργασίας δεν μοιάζει σε τίποτα με την αγορά εργασίας του 2019 ή του 2015. Στο επίκεντρο του νόμου 5239/25 βρίσκονται τα δύο συστατικά στοιχεία της οικονομικής ανάπτυξης, η οποία αποτελεί και τον βασικό μοχλό της κοινωνικής ευημερίας: από την μια ο εργαζόμενος ως άτομο και η προστασία της εργασίας του και, από την άλλη, η μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις. Το νέο νομοσχέδιο καταργεί έντυπα, επιταχύνει και διευκολύνει τις προσλήψεις μέσω κινητού για όλους, περιορίζοντας έτσι τη γραφειοκρατία. Εισάγει ρυθμίσεις που ενισχύουν τα δικαιώματα των εργαζόμενων, αναβαθμίζει τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας και θωρακίζει τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας. Όλες οι νέες δυνατότητες του νόμου είναι διαθέσιμες μέσω του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ που από τα μέσα Φεβρουαρίου είναι διαθέσιμες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Το σύστημα μετατρέπεται σε ένα ενιαίο ψηφιακό μητρώο κάθε θέσης εργασίας, από την πρόσληψη έως τη λήξη της εργασιακής σχέσης.

Περιορίζουμε δραστικά τη διοικητική επιβάρυνση και εξοικονομούμε πολύτιμο χρόνο για επιχειρήσεις και διαφάνεια για τους εργαζόμενους.”

Η Διευθύντρια του Τομέα Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικού Διαλόγου του ΣΕΒ, κα Κατερίνα Δασκαλάκη, παρουσίασε τις πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα εργασιακών σχέσεων και κοινωνικού διαλόγου και, ειδικότερα, τη νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις καθώς και το νέο νομοθετικό πλαίσιο για μετανάστευση και μετάκληση εργαζομένων, ενώ υπογράμμισε ότι:

«Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, στην οποία κατέληξαν οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι με το Υπουργείο εργασίας, η οποία μετουσιώθηκε στον ν. 5278/2026, αναδεικνύει τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου ως ουσιαστικού εργαλείου κοινωνικής προόδου. Μέσα από αυτήν τη συμφωνία διαμορφώνεται ένα νέο, λειτουργικό και ειλικρινές πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων, το οποίο ευελπιστούμε όλοι ότι θα αντιμετωπίσει τις παθογένειες του παρελθόντος και θα συνδράμει προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας αλλά και του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων”.

Τη συζήτηση συντόνισε η Γενική Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να αναπτύξουν έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο με τους εκπροσώπους της Πολιτείας και του επιχειρηματικού κόσμου, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό ρόλο του ΣΘΕΒ ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και κεντρικής διοίκησης.

Ο ΣΘΕΒ θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ουσιαστικής υποστήριξης των επιχειρήσεων-μελών του, σε μια περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων στο εργασιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον.