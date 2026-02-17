ΓΕΠΑΔ Θεσσαλίας: Χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή χρήσης κροτίδων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, ενόψει των Αποκριών, υπενθυμίζει στους πολίτες ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή χρήσης κροτίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

· η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών, καθώς και κάθε είδος πυροτεχνίας άνευ άδειας από οποιονδήποτε απαγορεύεται.

· αποτρέψτε τα παιδιά από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.

· ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακόμα και ακρωτηριασμού.

· μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα.

Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή.