“Γιάννης Μπουτάρης-η πολιτική αλλιώς”: παρουσίαση βιβλίου Λεωνίδα Μακρή στη Λάρισα

Το βιβλίο του Λεωνίδα Μακρή με τίτλο “Γιάννης Μπουτάρης-η πολιτική αλλιώς” παρουσιάζεται την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 19:00, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας (Ρούζβελτ 59) από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, τις Εκδόσεις Πατάκη και το βιβλιοπωλείο Καλτσάς. Για το βιβλίο, θα συνομιλήσουν με τον συγγραφέα ο Δήμαρχος Λαρισαίων Αθανάσιος Μαμάκος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Ο Γιάννης Μπουτάρης ήταν μοναδικός. Και τη μοναδικότητά του αυτή την έφερε και στην ενασχόλησή του με την πολιτική.

Το βιβλίο αυτό είναι μια απόπειρα να κατανοηθεί το σπάνιο φαινόμενο ένας άνθρωπος του επιχειρηματικού κόσμου να εξελιχθεί σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και αντιφατικές πολιτικές προσωπικότητες της Μεταπολίτευσης, και κυρίως το πώς άσκησε «πολιτική αλλιώς», μακριά από κομματικές εξαρτήσεις, με μια ολoδική του πολιτική ηθική. Μια ηθική που διαφέρει από τα μεγάλα λόγια και τις ιδεολογικές βεβαιότητες, που ταυτίζεται με την ηθική του ρεαλισμού και την αποδοχή του συμβιβασμού, όταν είναι ο μόνος δρόμος να αποφευχθεί η δημαγωγία.

Η «πολιτική αλλιώς» που ανέδειξε ο Μπουτάρης είναι μάλλον το μάθημα μιας στάσης ζωής: να έχεις το θάρρος να πεις αυτό που όντως πιστεύεις, να εργάζεσαι για το κοινό καλό χωρίς να λογαριάζεις το προσωπικό κόστος, να εμπιστεύεσαι τη φαντασία και τη δημιουργικότητα.

«Το ξεχωριστό που φέρνει το βιβλίο του Λεωνίδα Μακρή», όπως σημειώνει στον πρόλογό του ο Άρης Δημοκίδης, «είναι ότι δεν μας δίνει μόνο την ιστορία ενός δημάρχου• μας δείχνει την πιθανότητα μιας άλλης πολιτικής στην Ελλάδα. Και αυτή η πιθανότητα είναι πολύτιμη».