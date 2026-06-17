Γιαννακόπουλος: “Η Λάρισα δεν ανέχεται περιστατικά βίας και φανατισμού”

Tην απερίφραστη καταδίκη του για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν έξω από τα σπίτια των αδελφών Νταβέλη, εκφράζει με δήλωσή του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας κ. Κ. Γιαννακόπουλος.

Όπως σημειώνει “οποιαδήποτε διαφωνία ή δυσαρέσκεια γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις αθλητικές επιδόσεις της ΠΑΕ ΑΕΛ οφείλει να εκφράζεται αποκλειστικά μέσω των θεσμικών διόδων και σε πλαίσιο πολιτισμένου πάντα διαλόγου”.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

“Αναφορικά με την ένταση που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 15/6/2026 στη Λάρισα, έξω από τις οικίες των αδελφών Αχιλλέα και Γιάννη Νταβέλη (μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας), όπου κατέληξε η πορεία φιλάθλων της ομάδας με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ ΑΕΛ, ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας καταδικάζω απερίφραστα τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν και εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη και τον αποτροπιασμό μου για τις εικόνες βίας και τυφλού φανατισμού που βίωσε η πόλη μας το βράδυ της Δευτέρας.

Η στοχοποίηση της ιδιωτικής οικίας των κ.κ. Αχιλλέα και Γιάννη Νταβέλη και η απειλή της σωματικής ακεραιότητας και της ηρεμίας των οικογενειών τους αποτελούν μια απαράδεκτη εκτροπή που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από καμία ευνομούμενη κοινωνία.

Οι αδελφοί Νταβέλη αποτελούν διακεκριμένα μέλη της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Λάρισας, με πολυετή και αδιαμφισβήτητη προσφορά στην τοπική υγεία, την οικονομία και τον αθλητισμό.

Οποιαδήποτε διαφωνία ή δυσαρέσκεια γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τις αθλητικές επιδόσεις της ΠΑΕ ΑΕΛ οφείλει να εκφράζεται αποκλειστικά μέσω των θεσμικών διόδων και σε πλαίσιο πολιτισμένου πάντα διαλόγου. Η μεταφορά των γηπεδικών αντιπαραθέσεων έξω από την πόρτα των σπιτιών τους συνιστά ευθεία παραβίαση του οικογενειακού ασύλου και στερείται κάθε ίχνους ανθρωπιάς.

Ευελπιστώ σύντομα να επικρατήσει η σύνεση, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της νομιμότητας και της δημόσιας τάξης, προστατεύοντας τους πολίτες από πρακτικές εκφοβισμού. Στεκόμαστε απερίφραστα στο πλευρό των αδελφών Νταβέλη και των οικογενειών τους, ξεκαθαρίζοντας ότι η Λάρισα δεν ανέχεται περιστατικά βίας και φανατισμού.”