Γιατί δακρύζουν τα μάτια μου ενώ δεν κλαίω?

Τι είναι η ενδοσκοπική δακρυοασκορινοστομία?

Τα δάκρυα αποτελούν ένα μέσο φυσικής άμυνας και λίπανσης των οφθαλμών μας ώστε αυτά να διατηρούνται ξεκούραστα και να λειτουργούν απρόσκοπτα. Παράγονται από τους δακρυϊκούς αδένες και αφού επιτελέσουν τον σκοπό τους παροχετεύονται στο δακρυϊκό σάκο, ο οποίος εντοπίζεται στην έσω επιφάνεια του οφθαλμικού κόγχου, ώστε να καταλήξουν φυσιολογικά στην ρινική κοιλότητα.

Σε κάποιες περιπτώσεις λόγω κωλύματος και απόφραξης της δακρυϊκής συσκευής, τα δάκρυα λιμνάζουν στον οφθαλμό με αποτέλεσμα να δακρύζουμε συνεχώς χωρίς να υπάρχει κάποιο εξωτερικό ερέθισμα. Ενίοτε η απόφραξη αυτή της δακρυϊκής συσκευής μπορεί να συνοδευτεί από φλεγμονή και συνοδό τοπική λοίμωξη λόγω ανάπτυξης μικροβίων, μια κατάσταση που ονομάζεται δακρυοκυστίτιδα.

Η δακρυοκυστίτιδα μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια. Στην οξεία μορφή εκδηλώνεται με έντονη δακρύρροια, πόνο, πρήξιμο, ερυθρότητα και πιθανόν εκροή πύου στην περιοχή του έσω κανθού που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του οφθαλμού. Η διάγνωση θα τεθεί από τον οφθαλμίατρο και θα αντιμετωπιστεί συνήθως με τοπική και από του στόματος αντιβιοτική αγωγή. Στην χρόνια κατάσταση πιθανόν το μοναδικό σύμπτωμα του ασθενούς να αποτελεί η επιφορά, δηλαδή η εμμένουσα δυσάρεστη ροή δακρύων από τον οφθαλμό. Η χρόνια μορφή της δακρυοκυστίτιδας αντιμετωπίζεται ως επι των πλείστων χειρουργικά με την επέμβαση της δακρυοασκορινοστομίας.

Η δακρυοασκορινοστομία είναι η επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση της χρόνιας δακρυοκυστίτιδας. Διενεργείται ενδοσκοπικά, διαμέσου της μύτης, υπό γενική αναισθησία. Η επέμβαση πραγματοποιείται αποκλειστικά από χειρουργό ωτορινολαρυγγολόγο με χρήση άκαμπτων ενδοσκοπίων δια ρινικά και χωρίς καμία απολύτως εξωτερική ουλή στο δέρμα. Σκοπός της ενδοσκοπικής προσπέλασης είναι να ανευρεθεί στο πλάγιο τοίχωμα της ρινικής κοιλότητας ο δακρυϊκός σάκος, να διανοιχθεί και έπειτα να εξασφαλιστεί η μόνιμη επικοινωνία αυτού με τη μύτη ώστε να εξυπηρετείται η απρόσκοπτη αποστράγγιση των δακρύων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πραγματοποιούμε αρχικά με εξειδικευμένα μικροεργαλεία μια ευρεία αποκόλληση ενός τμήματος του δακρυϊκού οστού και έπειτα αφού διανοιχθεί προσεκτικά ο σάκος ακολουθεί η τοποθέτηση ιδιαίτερα λεπτών σιλικονούχων σωληνάριων από τον οφθαλμό προς τη μύτη διαμέσου των δακρυϊκών σημείων του άνω και κάτω βλεφάρου. Τα ατραυματικά αυτά σωληνάρια (stent) παραμένουν για συνήθως 6 με 8 εβδομάδες ώστε να επουλωθεί σωστά η περιοχή και να αποκατασταθεί πλήρως η βατότητα και αφαιρούνται στη συνέχεια πολύ εύκολα στο ιατρείο.

Πρόκειται για μια ιδιαιτέρως σύντομη και σχεδόν αναίμακτη και ανώδυνη χειρουργική επέμβαση με ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το 95%. Ο ασθενής εξέρχεται από την κλινική την ίδια μέρα, χωρίς εξωτερικά τραύματα ή γάζες στη μύτη. Η μετεγχειρητική ανάρρωση είναι ταχύτατη και μόνη υποχρέωση του ασθενούς είναι να χρησιμοποιεί ένα κολλύριο τοπικά στον οφθαλμό και να πραγματοποιεί καθημερινά ρινικές πλύσεις.

Χρήστος Κοραής, Ωτορινολαρυγγολόγος/Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου, Επιμελητής Α΄ ΩΡΛ Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας