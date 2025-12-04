Για πρώτη φορά γυναίκα στο τιμόνι του ΘΕΣΤΟ

Σε κλίμα ενότητας και με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 29 Νοεμβρίου οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων καταστατικών οργάνων του Συνεταιρισμού και των Οργανώσεων Παραγωγών του ΘΕΣΤΟ.

Η συμμετοχή έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα, με 571 έγκυρα ψηφοδέλτια, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική στήριξη των μελών για τη νέα τετραετία. Ξεχωριστή ήταν και η ηλικιακή ανανέωση στη διοίκηση, με την εκλογή νέων προσώπων που φέρνουν σύγχρονες ιδέες και διάθεση για ενεργή συμμετοχή στη συνεταιριστική δράση.

Κορυφαία στιγμή για τον συνεταιρισμό αποτέλεσε η εκλογή της Χριστίνας Κουτσαμπέλα στη θέση της Προέδρου, γεγονός που δείχνει ότι η διοίκηση συνεχίζει να προχωρά με σύγχρονη αντίληψη, ανοιχτό χαρακτήρα και στόχο την ανάπτυξη.

Τα καθήκοντά της ξεκινούν σε μια απαιτητική περίοδο, με βασική προτεραιότητα τη σταθερή λειτουργία και την ενίσχυση της παραγωγής. Παράλληλα, τα μέλη εξέφρασαν την εκτίμηση και τον σεβασμό τους στον απερχόμενο Πρόεδρο, ο οποίος με υπευθυνότητα και σταθερά βήματα συνέβαλε σημαντικά στην οργάνωση, τη στήριξη και την πρόοδο του συνεταιρισμού τα προηγούμενα χρόνια.

ΤηνΤρίτη2/12 συνεδρίασαν τα νέα Όργανα και συγκλήθηκαν σε Σώμα, με τους εκλεγέντες Συμβούλους να καταλαμβάνουν τις παρακάτω θέσεις:

Διοικητικό Συμβούλιο Α.Σ. ΘΕΣΤΟ

Πρόεδρος: Κουτσαμπέλα Χριστίνα – Χάλκη

Αντιπρόεδρος: Σουλιώτης Χρήστος – Χάλκη

Γραμματέας: Ντάτσιος Γεώργιος – Νίκη

Ταμίας: Μπακαλόπουλος Φώτιος – Αχίλλειο

Μέλος: Αγγελακόπουλος Μιλτιάδης – Ανωχώρι

Μέλος: Κυρίτσης Νικόλαος – Δενδράκια

Μέλος: Πατσιούρας Βασίλειος – Κατωχώρι

Μέλος: Τσιακτής Δημήτριος – Ρευματιά

Μέλος: Τσινούλης Αχιλλέας – Χάλκη

Εποπτικό Συμβούλιο Α.Σ. ΘΕΣΤΟ

Πρόεδρος: Τσιούπρας Μιχαήλ – Χάλκη

Γραμματέας: Παναγούλης Κων/νος – Νίκαια

Μέλος: Στεργίοπουλος Λεωνίδας – Φάρσαλα

Διαχειριστική Επιτροπή Ο.Π. Βιομ. Τομάτας «ΘΕΣΤΟ»

Πρόεδρος: Σταθάκος Ευάγγελος – Χάλκη

Αντιπρόεδρος: Μακρής Αναστάσιος – Κάτω Βασιλικά

Γραμματέας: Μπαζούλης Ευάγγελος – Χάλκη

Ταμίας: Κωστούλης Κων/νος-Χάλκη

Μέλος: Παπαδόπουλος Αθανάσιος – Σιτόχωρο

Διαχειριστική Επιτροπή Ο.Π. Οσπρίων «ΘΕΣΤΟ»

Πρόεδρος: Χριστοδούλου Κων/νος – Μέλισσα

Αντιπρόεδρος: Καψάλης Παναγιώτης – Δενδράκια

Γραμματέας: Χονδρονάσιος Κων/νος – Μελία

Ταμίας: Παπαδημητρίου Ευάγγελος – Ζάππειο

Μέλος: Κυρίτσης Νικόλαος – Δενδράκια

Παράλληλα, εκλέχτηκε και η νέα πενταμελής Διαχειριστική Επιτροπή της Ομάδας Βάμβακος «ΘΕΣΤΟ», η οποία αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες για να κατανείμει θέσεις και αρμοδιότητες.

Εκλεγέντες Διαχειριστικής Επιτροπής Ο.Π. Βάμβακος «ΘΕΣΤΟ»

Αλεξίου Ευάγγελος-Αναστάσιος

Αναγνωστόπουλος Δημήτριος

Κέμμος Θεόδωρος

Στάικος Παναγιώτης

Τσιάντος Βασίλειος